Marilar Aleixandre, Premio Nacional de Narrativa: "La literatura gallega tiene hoy una calidad extraordinaria"

Marilar Aleixandre es narradora, poeta, traductora y, desde este martes, Premio Nacional de Narrativa 2022 por su obra As malas mulleres (Galaxia), pendiente de publicación en castellano por la editorial Xordica con traducción de la propia autora. Aleixandre es, además, la segunda Premio Nacional de Narrativa consecutiva en lengua gallega después de Xesús Fraga en 2021 por Virtudes (e misterios).

"Estoy muy contenta", admite a infoLibre exultante la escritora, quien aprovecha este reconocimiento para defender que "hoy la literatura gallega tiene una calidad extraordinaria". Así, recuerda que, efectivamente, ella sucede como ganadora a Xesús Fraga, y que hace unos días fue premiado Ismael Ramos con el Premio Nacional de Poesía Joven, siguiendo así la estela de otra gallega, Alba Cid, quien se hizo con ese mismo galardón en 2020. Además, recuerda que otras dos "grandísimas poetas" gallegas, Pilar Pallarés y Olga Novo, se alzaron con el Premio Nacional de Poesía en 2019 y 2020, respectivamente.

Esta sucesión de distinciones lleva a Aleixandre, miembro además de la Real Academia Gallega desde hace un lustro, a remarcar que es "importante el reconocimiento de que en España hay cuatro lenguas cooficiales", más otras que no lo son pero "también existen", como el "aragonés o el asturiano". "Esta es una riqueza y yo creo que ya hay mucha gente lo va entendiendo", apostilla.

Aunque nacida en Madrid en 1947, Marilar Aleixandre usa el gallego como lengua literaria. Licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, decidió opositar a la enseñanza secundaria debido a las dificultades que encontró en esa carrera por ser mujer. En 1973 obtiene la cátedra del Instituto de Ciencias Naturales, marchándose a Galicia, donde ha sido profesora de Biología tanto de enseñanza secundaria como en la Universidad de Santiago de Compostela. Su vida profesional se ha desarrollado en torno a la escritura y la enseñanza, impartiendo la asignatura de Didáctica de las Ciencias en la Universidad de Santiago.

Tanto en Madrid como en Galicia, estuvo siempre implicada en la resistencia clandestina contra la dictadura franquista. En Vigo, se integró en la asociación vecinal del barrio del Calvario que llegó a presidir, y participó en la primera asociación feminista gallega del barrio y después en la Asociación Galega da Muller (AGM). El feminismo recorre toda su vida y obra, también la novela As malas mulleres, por la que ha recibido este Premio Nacional.

Enhorabuena a @MarilarAleix, que acaba de ganar el PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA 2022 con su novela “As malas mulleres”, publicado por @EdGalaxia. En castellano lo publicaremos nosotros lo más aprisa que podamos.😜 pic.twitter.com/z5lunyeZHE — Xordica Editorial (@Xordica) 25 de octubre de 2022

Y es que, según el jurado, merece esta distinción por la "original estructura híbrida" de esta "singular novela histórica sobre la situación carcelaria de las mujeres en el siglo XIX, con un admirable dominio del diálogo y del lenguaje”. “La obra recupera la memoria de una forma brillante en diálogo con la tradición literaria. Un coro de voces femeninas de diversas clases sociales introduce elementos de la poesía popular y la cultura oral. La autora pone el acento en las desigualdades y a la vez ofrece una mirada esperanzadora: la capacidad de resiliencia y emancipación del ser humano, destacando la importancia de la sororidad y del compromiso con los demás”.

Eso dice el jurado del Premio Nacional sobre una novela que, a juicio de la autora, se puede decir que es feminista "por la mirada", no por declaraciones concretas en su contenido. "La mirada está, y antes ni siquiera se percibía", añade, citando como ejemplo otra de sus obras, Lobos en las islas, escrita originalmente en 1996 y que incluye un relato sobre violencia de género que "nadie vio en su momento, pero ahora lo ven las mujeres y también los hombres". "En aquel entonces, la mirada feminista era invisible, pero esto en los últimos diez años ha cambiado bastante", remata.

As malas mulleres es una novela sobre la cárcel de mujeres de La galera, que funcionó durante unos años del siglo XIX en A Coruña. Una prisión olvidada por las nuevas y no tan nuevas generaciones, a cuya historia Aleixandre llegó leyendo una biografía de Concepción Arenal, creadora de la Sociedad de La Magdalena con el objetivo de socorrer a las mujeres presas y ayudarlas en su reinserción enseñándolas a leer.

"La gente joven no sabe de esta cárcel. Yo tampoco lo sabía, pero cuando leí la biografía de Concepción Arenal me dije '¿Dios mío?' Me puse a preguntar a la gente de A Coruña, porque estaba al lado de la plaza de María Pita, la plaza del Ayuntamiento de A Coruña, y La galera es ahora una calle famosa de vinos y tapas", relata. Y agrega: "Preguntando a la gente, de 15 o 20 personas solo una me dijo que se llama Rúa Galera porque había una cárcel allí. Está absolutamente olvidada esa memoria".

Por su propio contexto es, por tanto, una novela en la que los personajes son mayoritariamente mujeres (otro personaje real es Juana de Vega), salvo el alcaide y otros pocos. "La novela empieza con una muchacha de quince años entrando en la cárcel. Gran parte de la historia es muy dura, pero hay esperanza por las relaciones entre las mujeres, que se apoyan entre ellas de distintas maneras. Hay unas relaciones y un apoyo que quizás es algo que se ve ahora, y que han visto los miembros del jurado y los lectores en Galicia", termina.

Los primeros pasos en el mundo de la literatura de la autora se desarrollaron en el terreno de la narrativa infantil, quedando finalista en 1986 del premio Merlin con O rescate do peneireiro, y en 1987 con A formiga coxa. En el ámbito de la escritura para adultos destacan títulos como las novelas Teoría do caos (Premio Xerais de Novela 2001) o As malas mulleres (Premio Blanco Amor de Novela 2020) y el poemario Mudanzas, con el que logró el Premio de Poesía Caixanova 2006. Colabora habitualmente en revistas literarias como No, Luzes de Galiza, Festa da palabra, Feros Corvos, El Signo del Gorrión, CLIJ y Dorna. También colabora en las páginas literarias de La Voz de Galicia y O Correo Galego.