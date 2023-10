Un Premio Planeta con (otro) récord de participación, abundante novela negra y más personajes femeninos

Sexudario, una novela negra con toques de sensualidad. Dexados, un thriller histórico con cierta reivindicación feminista. El rey del este, una novela histórica sobre Alejandro Magno. Verlas venir, un thriller popular. El reencuentro, sobre una editora nicaraguense que viene a España a liquidar una herencia y acaba confinada por el covid. Lágrimas en el fondo del mar, una novela coral en una patera llena de africanos. Li Qingzhao, acerca de una famosa poetisa china del siglo XI. Otoño sin ti, otra novela histórica, en este caso con ribetes de romántica durante tres generaciones de mujeres. Otro cielo, una saga familiar de (también) tres generaciones de mujeres. Sombras en la pared, la biografía novelada de un botánico y genético ruso represaliado en la época de Stalin.

Estas son las diez obras finalistas a la 72 edición del Premio Planeta. Una decena seleccionada de un total de 1.129 novelas presentadas, 461 más que el pasado año (846), que a su vez tuvo otra participación entonces de récord respecto a las 654 de 2021. Tal es la progresión de un galardón que por tercer año consecutivo está dotado con un millón de euros (200.000 para el segundo) y que es, por tanto, más cuantioso que el Nobel de Literatura, que se queda en el entorno de los 950.000 euros.

El ganador de la distinción literaria más popular en lengua castellana se conocerá este domingo 15 de octubre en Barcelona en el transcurso de una cena literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). El Jurado del premio lo integran José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regás y Belén López. De sus deliberaciones durante lo que resta de fin de semana saldrá la próxima novela más regalada y leída de España de aquí a final de año pues, tal y como ha apuntado en rueda de prensa en la Llotja de Mar de Barcelona el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, la ganadora y la finalista de 2022 han despachado este último año aproximadamente 600.000 ejemplares.

Rueda de prensa, desde la Llotja de Mar, previa al fallo de #PremioPlaneta2023.🏆



Seguidlomañana en directo a través de nuestra web y todas nuestras redes, a partir de las 23:15h. @edit_planeta pic.twitter.com/qy5tfyvoPO — Planetadelibros.com (@Planetadelibros) 14 de octubre de 2023

Porque, según ha comentado, hasta el año pasado eran unos 44,5 millones de ejemplares del Premio Planeta los despachados durante estos 72 años de galardones, una cifra que ya ha superado los 45 millones. "Tenemos lectores muy fieles y todos los ganadores tienen una gran difusión", ha remarcado, recordando a su vez que los miembros del Jurado no se leen todos los manuscritos -que por primera vez han podido ser remitidos por email, seguramente de ahí el importante incremento de aspirantes, tal y como ha concedido-, pero sí todos los finalistas con una dedicación exclusiva. "Las discusiones, de verdad, muchas veces son muy exhaustivas y sobre temas muy concretos", ha asegurado divertido.

Como portavoz del Jurado, Juan Eslava Galán, ha resaltado que el Planeta "responde al interés del lector" en cuanto a temáticas. Eso explica, a su juicio, que sea el "termómetro de los gustos literarios", al ser obras creadas por escritores que son a su vez lectores. "Que haya mujeres empoderadas en varias novelas significa simplemente que hay una sensibilidad social hacia eso", ha señalado, añadiendo sobre la novela negra que "estos años anteriores parecía escrita en los mares Bálticos, mientras que ahora se va acercando más a la novela negra española tradicional". "Es reflejo del gusto del público, que recogen los escritores que también son lectores", ha apostillado.

Lo que no queda claro porque, básicamente, nadie lo sabe, es donde queda ese gusto del público en este mundo un tanto acelerado donde la inteligencia artificial parece cada vez tener más desconcertante presencia. De eso se ha hablado también porque, tal y como ha reconocido Creuheras, es un "problema para todos", puesto que la IA permite "procesar muchísimos datos y por tanto repetir criterios y actuaciones". "No se va a sustituir el talento, que lo tienen las personas, pero es evidente que podría pasar", ha concedido, descartando de largo la idea de un certamen literario en el que quedada meridianamente claro que las obras presentadas han sido creadas por máquinas, como ya pasa, de hecho, en el mundo de la música.

"Creo que la capacidad de innovación no la van a tener las máquinas, que pueden reproducir actuaciones y muchas veces igual segmentarlas mejor. Pero es muy difícil que la chispa que tiene el talento la pueda tener la IA", ha planteado Creuheras, admitiendo a su vez que es un problema para los editores porque en no pocas ocasiones les resulta complicado saber si todas las obras que un premio como el Planeta "tienen un autor detrás". Una situación en absoluto baladí con "toda la problemática legal que hay detrás de derechos de autor que la IA se lo salta y pergeña un libro nuevo a partir de la creación de autores individuales". "Se debe legislar, y no solo compete a los editores, sino que va mucho más allá hasta otros muchos campos", ha apostillado.

Este año, la 72ª edición del Premio Planeta tendrá lugar en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. El mejor lugar para celebrar esta edición tan especial de uno de los certámenes literarios con más historia de nuestro país.



¡Solo quedan dos días! #PremioPlaneta2023 @edit_planeta — Planetadelibros.com (@Planetadelibros) 13 de octubre de 2023

Con las obras presentadas esta edición, el certamen ya acumula más de 27.000 ejemplares presentados, y Crehueras ha expresado su agradecimiento hacia los escritores anónimos y los libreros, y ha reivindicado a estos últimos como "el puente" entre autores y lectores: "Siete de cada diez libros se venden en las librerías. Para todos los lectores es importantísimo porque los sabemos lo que significa pasear entre libros y, muchas veces, descubrir joyas que te interesan y no sabías de su existencia".

Por su parte, el director del Área de Libros del Grupo Planeta, Jesús Badenas, ha indicado que dentro del ocio cultural, el sector del libro es el que sale "más reforzado" de la pandemia, con un crecimiento en España del 19% entre 2019 y 2022, un periodo en el que Grupo Planeta ha crecido un 32%. También ha destacado el incide de lectura entre los jóvenes pues, según sus datos, el 64% de los jóvenes de entre 15 y 24 años son lectores frecuentes, algo que para él es "una buena cantera para el futuro", y ha añadido que en este grupo hay más lectoras, cuya preferencia es la novela romántica urbana. Al mismo tiempo, el libro impreso sigue siendo el favorito de los lectores, con un 93% respecto al 7% que representan los formatos digitales, de los cuales un 5% es libro electrónico y un 2% audiolibro, y Badenas lo ha comparado con el mercado estadounidense, con un sector digital que representa el 15%.

El fallo del Premio Planeta se podrá seguir en streaming en las páginas web www.premioplaneta.es, www.planetadelibros.com, www.casadellibro.com y en las redes sociales de @PremioPlaneta y @Planetadelibros a partir de las 23:30 horas del domingo 15 de octubre. La última ganadora el pasado año fue Luz Gabás, exalcaldesa del PP en Benasqué (Huesca) por la novela histórica Lejos de Lousiana.