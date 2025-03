De búsquedas, de memoria, de refugios

Fuera de guion - José Luis Morante

Lastura Ediciones (Málaga, 2024)

Fuera de guion (casi cien microrrelatos) es la nueva entrega que nos hace José Luis Morante. En el prólogo, titulado por el autor Umbral, escribe: "La minificción ha sido compañía en la mesa de trabajo durante décadas, aunque lejos de cualquier urgencia editorial. Eran textos sin estación de llegada, microhistorias fuera de guion. Los itinerarios expresivos impulsan una convivencia pacífica entre la poesía, como desempeño prioritario, y otras estrategias como el ensayo crítico, el artículo de actualidad, la nota biográfica y el aforismo. Me gusta esa concisa fisionomía del relato breve (…)". Con esta declaración de intenciones abre este conjunto de relatos breves y poéticos, en donde a modo de capítulos aparecen temas de lo cotidiano pero que Morante envuelve con aparente sencillez a través de recursos estilísticos como la personificación, la elipsis... repletos de sugerencia, imaginación, fantasía en donde el poder y el peso que tienen las palabras, hacen recorrer todos los pasillos y pasadizos por las veredas de nuestra existencia.

José Luis Morante, abulense afincado en Madrid con una decena de poemarios, varias antologías, ediciones críticas, libros de aforismos, reconocimientos y su labor como crítico literario, hace que nos lleve de allá para acá con su oficio y experiencia por estas historias que siempre son viajes, hallazgos, que van del interior al exterior. Como él dice: "El microrrelato es un detective que sale al día. Todavía no sabe, pero le gusta sospechar de todos".

Es un libro de búsquedas y encuentros, siempre con esa necesidad de interlocutor y de abrigo. Está escrito en primera persona lo que hace que tengan estos textos cercanía y humanidad. Son reflexiones con un matiz conversacional en donde el diálogo existencialista es importante. Su gusto por la brevedad, la sugerencia, el silencio a través del misterio envuelven este volumen por capítulos. Es un dietario en donde el pensamiento con la complicidad del sentimiento y del lenguaje dan rienda suelta a estas pequeñas islas que forman un archipiélago de historias.

Tiene frases memorables que se sortean entre los relatos como: "los pensamientos le hacían cosquillas"; "los fantasmas saben que la vida está ahí"; "esos adjetivos desdentados que no encuentran sitio en el párrafo"; "desde hace semanas no estoy"; "una mañana el dinosaurio se ausentó y al despertarme ya no estaba allí"; "pedí en las oficinas del futuro que me remitan un catálogo completo de risas enlatadas."; "marcar pasos en lo cotidiano es buscar sitio a la quietud."; "cada día se adentraba en la tinta azul del mar como si estuviese soñando; "bajo nubes al paso, fabriqué atajos para ver si el cielo se acercaba un poco."... Así se asoman en sus historias el realismo fantástico, el aforismo o la poesía. También la intertextualidad, lo metaliterario y lo autobiográfico.

También atiende en estas minificciones a las pequeñas cosas: el espacio doméstico, la mecedora, un libro, una larva, el agua como una mano en un interruptor, dando pie también a grandes cosas como un Viaje a la luna, o como El sueño de la secuoya.

Son interesantes las citas de Konstantino Cavafis, Arturo Tendero, Wittgenstein, Octavio Paz o R. M. Rilke, ya que conversan con sus textos.

José Luis Morante reúne estos textos escogidos, cronológicamente aparecidos en su blog Puentes de papel desde 2010 hasta hoy en una edición elegante.

Desde el primer relato Ruido de fondo, hasta el último Epitafio, irán desfilando, dentro de un guión, una serie de títulos significativos y simbólicos de lo que va a acontecer. Así otros títulos memorables del libro son Padrón municipal, en donde reconoce a sus referentes: Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti y Alejandra Pizarnik. Igual ocurre con Kafka y yo, entre otros. Su prosa poética nos lleva entre la abstracción, el surrealismo, la fantasía a ese halo de realismo mágico que nos transporta a la realidad, unas veces, habitada, y otras inhabitada, a refugios, a lugares propios o imaginarios, de autores como Carmen Martín Gaite en El cuarto de atrás, a Paraíso inhabitado de Ana María Matute, a La casa tomada de Julio Cortázar, o a esas casas en soledad que Rulfo presenta en la Comala de Pedro Páramo.

* Carmen Canet es crítica literaria y aforista. Su libro 'Telegramas' (Ediciones Libros del Aire, 2025) saldrá publicado próximamente.