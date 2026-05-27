De caseta en caseta porque somos resistencia: infoLibre llena de firmas la Feria del Libro de Madrid

"El año pasado tuvimos aproximadamente 4.500 autores y 7.000 sesiones de firmas, que es una barbaridad", cuenta a infoLibre la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, con el lógico y habitual vértigo permanente en el que vive durante los días previos a la inauguración oficial de cada nueva edición (y ya lleva cinco dirigiendo). Una cita que este año está fijada a las 11:00 de este viernes 29 de mayo, con la visita de la reina Letizia como pistoletazo de salida a dos semanas —hasta el domingo 14 de junio— durante las que algo más de un millón de personas visitarán el Parque de El Retiro con la firme intención de volver a casa al menos con un nuevo libro bajo el brazo, convenientemente dedicado por el autor de turno.

Uno como poco, porque es verdad también que hay auténticos profesionales que van de aquí para allá a lo Indiana Jones, en busca del tesoro de la rúbrica perdida, coleccionando autógrafos y frases más o menos cariñosas en función del tiempo que cada escritor pueda dedicar personalmente a cada lector. Intercambiar unas palabras y hacerse la foto de rigor es ya la guinda al regalo del encuentro y la cercanía que propicia esta feria en la que, obviamente, el libro es lo más importante, pero también lo es todo eso que pasa todo el tiempo en todas partes, de caseta en caseta porque somos resistencia.

Semejante trasiego es una de las tradiciones más arraigadas de una Feria del Libro de Madrid que cumple 85 primaveras en plena lozanía, mirando al cielo por si aparecen tormentas sin avisar y cruzando los dedos para que la visita del papa León XIV a la capital no provoque excesivos problemas de movilidad. Por eso, ante una oferta tan inabarcable, proponemos la siguiente planificación para trazar un caminito de baldosas amarillas que nos ayude a dar con las firmas de infoLibre entre la multitud sin rodeos ni perder innecesariamente nuestro preciado tiempo. Apunten, porque no son pocas.

Empezamos con Luis García Montero porque su tesón firmante no solo no cesa sino que parece aumentar cada año. Así las cosas, estará esperando a los lectores con su perenne sonrisa ya el viernes 29 de mayo, de 19:00 a 21:00 en la caseta de la Librería Alberti (bloque 24A, caseta 158). Al día siguiente, sábado 30, podremos encontrarle de 12:00 a 14:00 en los dominios de la Librería Fábula (bloque 24B, caseta 325) y de 19:00 a 21:00 en Jarcha (bloque 25A, caseta 179). Y al día siguiente del siguiente, ya domingo 31, cita de 12:00 a 14:00 en Librería Pérgamo (bloque 27B, caseta 293) y de 19:00 a 21:00 en el espacio de la Librería Antonio Machado (bloque 2, caseta 19).

Pero no se vayan todavía, porque aún hay más. El poeta, novelista, columnista de infoLibre y director del Instituto Cervantes volverá a la feria el miércoles 3 de junio para firmar de 19:00 a 21:00 más ejemplares de sus libros —el más reciente, La mejor edad (Tusquets, 2026), de hace apenas un par de meses— en el mostrador de la Librería Parent(h)esis (bloque 21A y caseta 129). Y, por supuesto, esta agenda no acaba aquí, pues regresará el sábado 6 de 12:00 a 14:00 (Librería Gaztambide, bloque 25A, caseta 169) y de 19:00 a 21:00 (La buena vida - Café del libro, bloque 23A, caseta 145), y de nuevo el domingo 7 de 12:00 a 14:00 (Pasajes Librería Internacional, bloque 21B, caseta 365) y, ya sí para rematar, de 19:00 a 20:30 (La Central, bloque 23B, caseta 336).

Sin llegar a la entrega de su gran amigo, Benjamín Prado se va a poner las botas de firmar sus memorias (y lo que cada lector le lleve), Qué estoy haciendo aquí (Alfaguara, 2026), que justamente llegan este jueves a las librerías. Son, en su caso, ocho citas: domingo 31 de 12:00 a 14:00 (Visor Poesía, bloque 31A, caseta 241) y de 19:00 a 21:00 (Jarcha, bloque 25A, caseta 179), sábado 6 de junio de 12:30 a 14:00 (El Retiro de las letras, bloque 18, caseta 103) y de 18:00 a 20:00 (Librería Cientovolando, bloque 22B, caseta 348), domingo 7 de junio de 12:45 a 14:30 (Librería Muga, bloque 22B, caseta 356) y de 19:00 a 21:00 (Librería Alberti, bloque 24A, caseta 158), y sábado 13 y domingo 14 repitiendo de 12:00 a 14:00 en Visor Poesía (bloque 31A, caseta 241).

Nueva en estas lides es Helena Resano, que acaba de debutar como novelista con Las rutas del silencio (Planeta, 2026), y que estampará su rúbrica tantas veces como sea necesario el viernes 5 de junio de 19:00 a 21:00 en el espacio de la Librería Méndez (bloque 21B, caseta 357) y el sábado día 13 de 17:30 a 19:00 en el de la Casa del Libro (bloque 30B, caseta 258). Por su parte, el historiador Julián Casanova pasará por el Paseo de Carruajes de El Retiro el sábado 13 de junio de 17:00 a 19:00 en Lex Nova (bloque 24A, caseta 168), para firmar junto a su hijo, el guionista Miguel Casanova, ejemplares de España partida en dos (Crítica, 2026), la adaptación a novela gráfica de su aclamada obra, ilustrada por Carlos Esquembre.

Otro gran historiador, Ian Gibson, se dejará ver más por la feria, tanto en solitario como junto al ilustrador Quique Palomo, con quien ha firmado en cómic títulos indispensables sobre Lorca y Antonio Machado. Así las cosas, el dublinés atenderá a sus lectores el viernes 29 de mayo (de 18:00 a 20:00 en la Librería Parent(h)esis, bloque 21A y caseta 129), el sábado 30 (con Quique, de 12:00 a 14:00, Librería del mercado, bloque 28B, caseta 278) y el domingo 31 de mayo (de 12:00 a 14:00 en Berkana, bloque 11, caseta 69; y de 18:00 a 20:00 en Dykinson Libros, bloque 14, caseta 84).

Gibson estará aún más ajetreado en el segundo fin de semana, pues tiene agendadas hasta cinco citas: cuatro el sábado 6 de junio, dos en solitario (de 12:00 a 14:00 en la Librería Visor, bloque 31A, caseta 242, y de 19:00 a 21:00 de nuevo en Dykinson Libros, bloque 14, caseta 84), y otras dos con Palomo, la segunda solapándose a medias pero aprovechando que los espacios están al lado (de 11:00 a 12:00 en Alcalá Cómics, Bloque 7, caseta 52, y de 19:00 a 20:00 en Tomos y Grapas, bloque 14, caseta 82). Por último, la pareja tiene otra firma el domingo 7 de junio de 12:00 a 14:00, otra vez en Dykinson Libros (bloque 14, caseta 84).

Por su parte, Cristina Monge tiene un fin de semana de lo más apretadito que arranca el viernes 12 de junio de 19:00 a 21:00 en el rinconcito de la Librería Lé (bloque 27B, caseta 300), continúa el sábado 13 con doble cita (de 10:30 a 12:00 en la Librería Santos Ochoa, bloque 24B, caseta 335; y de 17:00 a 19:00 en el espacio de Fnac, bloque 31A, caseta 235), y termina el domingo 14 de junio de 12:00 a 14:00 en el puesto de Marcial Pons Librero, esto es, bloque 6 y caseta 51).

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No se perderá la feria esta primavera nuestro columnista Daniel Valero 'Tigrillo', que atenderá a quien así lo desee al otro lado de los mostradores de Mary Read (viernes 12 de junio, de 19:30 a 20:30, bloque 10, caseta 66) y Berkana (sábado 13 de junio, de 12:00 a 14:00, bloque 11, caseta 69). Tampoco faltará Aroa Moreno Durán, quien en su caso hará acto de presencia en los emplazamientos de La Anónima Librería (domingo 31 de mayo, de 19:00 a 21:00, bloque 26A, caseta 192), Librería Antonio Machado (domingo 7 de junio, de 19:00 a 21:00, bloque 2, caseta 19) y Girasol Librería (sábado 13 de junio, de 13:00 a 15:00, bloque 26B, caseta 313).

Definitivamente, las firmas de infoLibre se sienten como en casa en El Retiro, porque todavía hay más. Así las cosas, José Antonio Martín Pallín firmará el domingo 7 de junio de 19:00 a 20:00 en Siglo XXI Editores (bloque 27B, caseta 292), mientras que Baltasar Garzón dedicará ejemplares de La democracia amenazada (Planeta, 2026) los días 5 de junio (de 12:00 a 14:00 en Dykinson Libros, bloque 14, caseta 84), 6 de junio (de 12:00 a 14:00 en Librería Lé, bloque 27B, caseta 300) y 7 de junio (de 12:00 a 14:00 en Visor, bloque 31A, caseta 242).

Además, José Luis Morante estará el 5 de junio de 19:00 a 21:00 en el expositor del Gremio de Editores de CLM (bloque 21C, caseta 369), y Nieves Álvarez hará doblete los días 10 y 13 de junio de 19:30 a 21:00 en la ubicación de Lastura Ediciones - Kaótica Libros (bloque 21A, caseta 133), donde también firmará Jorge García Torrego el 9 de junio de 18:00 a 19:30. Por si todo lo anterior fuera poco, Alejandro López Canorea estará el sábado 13 de junio de 17:30 a 19:00 en la editorial Catarata (bloque 25B, caseta 317), y Lucila Rodríguez-Alarcón pone el broche final el domingo 14 de junio de 17:30 a 19:00 en La Imprenta (bloque 14, caseta 81). Casi nada, menudo despliegue, llegar a todos requiere semanas de entrenamiento intensivo.