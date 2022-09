Muere a los 70 años el escritor Javier Marías

El escritor y académico Javier Marías ha fallecido a primera hora de esta tarde en Madrid por complicaciones en una afección pulmonar que le ha tenido ingresado y en coma desde hace más de un mes, según adelantan fuentes próximas de la familia a Abc y recoge Europa Press. Entre algunas de sus obras más conocidas se encuentran Mañana en la batalla piensa en mí, Todas las almas', Negra espalda del tiempo o Corazón tan blanco, publicada en 1992 y con la que cosechó un gran éxito.

La familia del novelista distribuyó el pasado 14 de agosto un breve comunicado a través de la editorial Alfaguara donde explicaba que el escritor padecía "una afección pulmonar" de la que estaba "en proceso de recuperación". Nacido en el madrileño barrio de Chamberí en 1951, es autor de un total de 16 novelas con las que ha recogido multitud de premios. Está considerado uno de los escritores españoles más importantes de las últimas décadas, candidato al Nobel y miembro de la Real Academia de la Lengua.

Hijo del filósofo Julián Marías y la escritora Dolores Franco Manera, es miembro de una familia de intelectuales y artistas,. El escritor pasó parte de su infancia en EEUU, después de que su padre, encarcelado y represaliado por ser republicano, se le prohibió, tras salir en libertad, impartir clases en la universidad española. Marías recibió una sólida educación liberal en el Colegio Estudio, heredero de la Institución Libre de Enseñanza, y se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Durante un tiempo fue profesor de literatura española en la Universidad de Oxford y en el Wellesley College (Massachusetts).

En 1970 escribió su primera novela, Los dominios del lobo, que saldría al año siguiente. En 1972 publicó Travesía del horizonte, y en 1978 El monarca del tiempo. Ese mismo año apareció su traducción de la novela de Laurence Sterne La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, por la que le fue concedido al año siguiente el Premio de traducción Fray Luis de León. En 1983 salió su cuarta novela, El siglo. El hombre sentimental —Premio Ennio Flaiano— aparece en 1986 y, dos años más tarde, Todas las almas, novela que narra la historia de un profesor español que imparte clases en Oxford.

Corazón tan blanco —Premio de la Crítica, IMPAC Dublin Literary Award y Prix l'Oeil et la Lettre—, publicada en 1992, y Mañana en la batalla piensa en mí — Premio Rómulo Gallegos, Prix Femina Étranger y Premio Mondello—, en 1994, fueron dos novelas con las que obtuvo gran éxito y por las que recibió numerosos premios y reconocimientos.

En 1998 apareció Negra espalda del tiempo y en 2002 comenzó a publicar la que podría calificarse como su novela más ambiciosa, Tu rostro mañana. Su larga extensión hizo que el autor la publicara en tres tomos: Fiebre y lanza, Baile y sueño y Veneno y sombra y adiós. En 2011 publicó Los enamoramientos, una novela que usa la trama de detectives para plantear temas filosóficos.

Ha sido Premio de la Crítica en dos ocasiones, en 1993 por Corazón tan blanco y más recientemente, en 2012, por Berta Isla. También ganó el Library Lion de la Biblioteca Pública de Nueva York, con lo que se convirtió en el primer escritor español titular de este galardón.

Su última novela, Tomás Nevinson, vio la luz en marzo de 2021. Para el critico literario Fernando Valls, "no sé si es la mejor novela de Marías, pero sí me parece una de las más logradas y de las que me han gustado en los últimos años. Se trata de una narración muy extensa, se acerca a las 700 páginas, cuyo interés no decae en ningún momento.

Marías, que ocupaba desde 2008 el sillón R de la Real Academia Española, también era colaborador habitual de El País Semanal. Su última columna, titulada Cuento del profesor Pírfano 6, es del pasado 29 de julio.

"Un día triste para las letras españolas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que este domingo es "un día triste para las letras españolas". El líder del Ejecutivo califica a Marías como "uno de los grandes escritores de nuestro tiempo". "Su inmensa y talentosa obra siempre será parte fundamental de nuestra literatura", concluye en su Twitter.

Día triste para las letras españolas. Nos deja Javier Marías, uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Su inmensa y talentosa obra siempre será parte fundamental de nuestra literatura.

Mi cariño a su familia y amistades en estos duros momentos.





El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha asegurado en su cuenta de Twitter que "su obra le mantendrá vivo en nuestro recuerdo". Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que "este país pierde hoy a uno de sus más grandes novelistas". "En la obra de Javier Marías literatura y vida se entrelazaban de una manera asombrosa, abriéndonos la puerta a realidades complejas y hermosas", ha afirmado.

Este país pierde hoy a uno de sus más grandes novelistas. En la obra de Javier Marías literatura y vida se entrelazaban de una manera asombrosa, abriéndonos la puerta a realidades complejas y hermosas.

Mi más sentido pésame a su familia y amistades.





La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha afirmado en su cuenta de Twitter que con la muerte de Marías "se va uno de los grandes autores de nuestro tiempo". "Nos deja una obra imprescindible e inigualable que ya es historia de la literatura española y universal", ha escrito.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que "hay personas que hubiesen merecido una prórroga". "Se ha ido Javier Marías, magnífico novelista y hombre de enorme lucidez, uno de los máximos exponentes de la literatura contemporánea universal", ha escrito el conservador.

Hay personas que hubiesen merecido una prórroga. Se ha ido Javier Marías, magnífico novelista y hombre de enorme lucidez, uno de los máximos exponentes de la literatura contemporánea universal.

Me sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en paz.





La consejera de Cultura, Turismo y Deporte en la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, se ha mostrado este domingo consternada tras conocerse el fallecimiento. "Le quedaban muchas grandes páginas por escribir. Qué pena", ha escrito la titular de Cultura en su cuenta personal de Twitter.

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, ha escrito en Twitter que "Madrid pierde con tu marcha a uno de sus más agudos y brillantes retratistas". "Cuánto vamos a echar de menos tu talento, tu ironía y genio", ha afirmado.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha afirmado que con su fallecimiento "se va uno de los autores más reconocidos y leídos dentro y fuera de España". Su homologa en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha destacado que es un "día triste para la cultura y la literatura de nuestro país".

Crecí leyendo cada domingo El País Semanal, pensando, dialogando, discutiendo con la Zona fantasma de Javier Marías.



"Era el mejor candidato para el Nobel en la España actual"

Diferentes personalidades del mundo de la cultura y el periodismo se han despedido del escritor Javier Marías. "Conmovidos por la muerte de Javier Marías, uno de los escritores imprescindibles de los últimos 50 años. El prestigio mundial y la autoridad de su obra le convirtieron en habitual candidato al Nobel". ha subrayado el Instituto Cervantes en una publicación de Twitter.

Desde la editorial Alfaguara también han expresado la "enorme tristeza" por el escritor, poniendo en valor, a través de un comunicado, su extenso legado formado por dieciséis novelas escritas.

La directora de El País, Pepa Bueno, ha expresado su dolor por "la muerte temprana de Javier Marías". "Hoy es un día de luto en las letras españolas y en el columnismo. Inmenso vacío en el periódico", ha asegurado la periodista.

Por su parte, la escritora Rosa Montero ha destacado que se ha quedado "totalmente noqueada". "Nunca fuimos muy amigos pero era como si fuera de la familia. Nacimos el mismo año. Para mí era el mejor candidato para el Nobel en la España actual. Qué tremendo", ha asegurado en su cuenta de Twitter.

Totalmente noqueada con la muerte de Javier Marias. Le conozco y le he tratado desde hace 50 años. Nunca fuimos muy amigos pero era como si fuera de la familia. Nacimos el mismo año. Para mí era el mejor candidato para el Nobel en la España actual. Qué tremendo 💜

"Que increíble dolor. Que pena tan grande. Qué silencio en la vida", ha reaccionado, por su parte, el periodista Juan Cruz, mientras que Máximo Huerta también ha compartido la noticia en Twitter: "Que triste noticia. Ha muerto Javier Marías".

La escritora Elvira Navarro ha recordado que "con Javier Marías todos los escribimos por estos lares teníamos algún tipo de relación: excelente, buena, mala o indiferente de esa manera que te obliga a preguntarte por qué. Era ineludible".

Con Javier Marías todos los escribimos por estos lares teníamos algún tipo de relación: excelente, buena, mala o indiferente de esa manera que te obliga a preguntarte por qué. Era ineludible. Lo siento muchísimo 🖤