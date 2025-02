Melody gana con 'Esa diva' el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2025

Con 10 años Melody fue primero "del mundo la rumbera" con su Baile del gorila y, desde este sábado, a sus 34 años, es también Esa diva que representará a España en Eurovisión 2025, 16 años después de su primera intentona, tras resarcirse con su victoria en el cuarto Benidorm Fest, informa EFE.

"¡Que sepáis de corazón que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que cuando la gente piense en nuestra tierra, sepan una vez más que aquí hay grandes artistas y grandes voces!", ha dicho entre lágrimas al recoger el micrófono de bronce, que ha dedicado a su familia y a su "niño" solo unos meses después de ser madre.

El Palau d'Esports l'Illa de Benidorm ha acogido esta coronación, con Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand como maestras de ceremonias y las actuaciones para amenizar los tiempos muertos de Amaral, del dúo regente que traspasaba el título, Nebulossa, y de Rigoberta Bandini en su retorno tres años después a este formato, esta vez como invitada pero con otro "show" a recordar.

Tan cerca de Valencia, se ha anunciado asimismo que serán más de 163.000 euros de recaudación los que destinará a los afectados por la dana esta cuarta edición, que en términos de concurso ha sido sin duda la más abierta en sus pronósticos, en parte por los cambios en su dinámica, en parte por el desempeño de sus ocho aspirantes.

Por azar le ha correspondido a Daniela Blasco abrir las actuaciones. Con una actitud y presencia impropias de sus 19 años, la mallorquina ha servido con Uh Nana un espectáculo más coreográfico que vocal del gusto de quienes añoran a Chanel o a la Beyonce de Crazy in love. El sintetizador icónico del arranque de Loca x ti ha anticipado la aparición de Kuve sobre el escenario, brillante y segura con su declaración de amor universal elevada a los cielos a través de un pop electrónico efusivo y una constelación final de cuerpos desnudos entrelazados.

Mawot ha invocado después la luminosa Italia de los 80 con Ragio si sole, dedicado a su hijo, en contraste con el arrebato flamenco a continuación de Lachispa, Hartita de llorar, un tránsito audaz entre la nana, la saeta y el trap que en esta final ha clavado vocalmente tras el exceso de ímpetu de la semifinal.

Quien ya dejó huella a su paso por semifinales fue Mel Ömana, una sorpresa que la hizo colarse de repente en muchas quinielas con el único "hándicap" de las inusuales hechuras de su tema, I'm A Queen entre la música latina y el hip hop, con la jactancia rapera de Nathy Peluso. Como el jueves, la leona canaria ha sacado las garras.

Como en el caso de Lachispa, también su paisano J Kbello ha tenido esta noche un desempeño más acertado. Su VIP era quizás el pack más integral: una mezcla actual de "funk" carioca y "uk garage", escenografía singular en las sombras de una discoteca, coreografía memorable, capacidad de seducción y puntito de chulería.

Y tras la honestidad emocional del Te escribo desde el cielo del barcelonés Lucas Bun en recuerdo a su madre fallecida, ha llegado el broche (o peineta) de espinas de la sevillana Melody con Esa diva, ávida de resarcirse por los desajustes del sonido en su semifinal.

Con "más fuerza que un huracán", ha comenzado cantando sobre un balancín suspendido a varios metros del suelo en el que ha aterrizado entre piruetas, en un periplo barroco que esta vez no le ha dislocado la garganta, pero sí el pelo, tras agitarlo como un helicóptero entre la euforia de los asistentes. "Me conocéis desde pequeña y os aseguro que, si apostáis por mí, no os voy a fallar", prometía entonces Melodía Ruiz (Dos Hermanas, 1990), al pedir el apoyo a su propuesta, después de que en 2009 se quedara a las puertas de Eurovisión por el voto de calidad del público en favor de Soraya.

No han bajado las pulsaciones en los minutos finales con el vededicto de las partes. Primero el jurado, que entregaba la mitad de los puntos: J Kbello (74), Daniela Blasco(71), Melody (70), Mel Ömana (61), Kuve (52), Lachispa (48), Lucas Bun (38) y Mawot (18).

En cuanto al criterio del público, que esta vez sustituía el llamado "voto demoscópico" por el voto a través de una app gratuita, combinado con el resultado de los SMS y llamadas de tarifa especial, los resultado han sido Melody (80), Daniela Blasco (70), J Kbello (60), Mel Ömana (56), Lachispa (50), Kuve (44), Mawot (40), Lucas Bun (32).