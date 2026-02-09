PEN España se estrena con un evento sobre la libertad de expresión en el mundo

PEN España celebra su primer acto público este 9 de febrero, con un encuentro dedicado a la libertad de expresión en el mundo, que tendrá lugar a las 19:00 horas en el Instituto Cervantes de Madrid. El evento está organizado junto a PEN International, cuyas siglas en el nombre hacen alusión a ‘Poetas, Ensayistas y Novelistas’ y que en la actualidad cuenta con más de 39.000 socios.

La bienvenida institucional correrá a cargo del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, catedrático, escritor y columnista de infoLibre, y del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Tras la apertura, intervendrá como ponente principal Romana Cacchioli, directora ejecutiva de PEN Internacional, con más de 25 años de experiencia en el ámbito de los derechos humanos y al frente de la organización desde 2020.

El acto contará además con la participación de los periodistas Martín Caparrós y Olga Rodríguez, que reflexionarán sobre la libertad de expresión desde distintos ángulos y contextos.

Durante el encuentro se presentará oficialmente la nueva asociación PEN España, integrada en la red internacional fundada en Londres en 1921 y presente hoy en más de cien países. La presentación correrá a cargo del periodista y escritor Enrique Yeves, presidente de PEN España.

El programa se completará con la intervención de Manuel Rico, presidente de la Asociación de Escritores de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE), y de Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación (API). Ambos abordarán distintas vías de colaboración entre el ámbito literario, el periodismo y la formación universitaria.