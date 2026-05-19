Ismael Serrano revive a Antonio Machado en el teatro cantando a Serrat en 'Golpe a golpe, verso a verso'

No había nacido Ismael Serrano (Madrid, 1974) cuando Joan Manuel Serrat lanzó su segundo disco en español y uno de los más celebrados de su ya de por sí aplaudida trayectoria. Hablamos de Dedicado a Antonio Machado, poeta (1969), en el que el cantautor barcelonés puso voz y música a una docena de poemas del poeta sevillano: Cantares (golpe a golpe, verso a verso), La saeta, A un olmo seco...

Un hito de nuestra cultura popular que se convirtió de manera instantánea en banda sonora de varias generaciones, pues mientras el padre de Ismael lo ponía constantemente en su tocadiscos y en los viajes largos por las carreteras de entonces, el niño que era lo iba interiorizando apenas sin darse cuenta. "Es uno de los responsables de que me diera por cantar", asegura el músico, un lunes soleado de primavera sentado ante los ventanales del ambigú del Teatro Infanta Isabel de Madrid, donde desde este miércoles 20 de mayo protagoniza Golpe a golpe, verso a verso.

Un montaje teatral codirigido por José Velasco y Paco Gámez que, usando como motor de la trama las canciones de Serrat, propone un viaje emocional por la memoria de Machado —marcada por la intimidad, el compromiso y el exilio—, la de su familia y la historia del siglo XX. Una propuesta que fusiona poesía con música y pone en diálogo los versos del poeta con las canciones del célebre disco que le dedicó Serrat, que cobran vida en directo gracias a la interpretación de Ismael Serrano, quien además —recuerda— tiene una pequeña editorial llamada Hoy es siempre —nombre inspirado por el famoso verso de Machado "hoy es siempre todavía"—, en la que se editaron en 2021 los textos políticos del poeta en torno a la República y la Guerra Civil.

Se crea así un triángulo que le hace sentir al músico una importante "responsabilidad", tal y como confiesa a infoLibre: "Primero, porque Machado es una figura icónica y muy estudiada, aunque en este montaje hay algunas licencias, siempre respetando la verdad, que está en su obra. Segundo, porque he crecido escuchando la música de Serrat, que es un referente no solo por su música, sino por su forma de estar en la vida, en el oficio. Dicho esto, el mayor reto para mí es representar una figura como Machado, que cada cual tendrá en su imaginario de una u otra manera".

Por todo ello, apuesta Serrano por este proyecto para recuperar la historia de alguien que "tuvo que exiliarse por su compromiso con la República y que vio cómo a su hermano Manuel, por pura supervivencia, le tocó sumarse al régimen" de Franco. "Me parece importante recuperar estas historias en este contexto en el que salen encuestas entre chavales jóvenes que dicen que quizás el franquismo no era tan malo, que quizás entonces se vivía mejor, y donde hay quien trata de recuperar ciertos discursos, ciertas retóricas antidemocráticas", destaca.

Ahora en Andalucía el PP se va a ver obligado a pactar con Vox, que hace una reivindicación sin disimulo del franquismo, y que cuando habla de ‘prioridad nacional’ recupera elementos claros del fascismo

También recuerda el músico, en esta línea, que actualmente se establece un paralelismo entre el presente y lo que sucedió un siglo atrás porque hay partidos con “responsabilidades de poder" que están "asumiendo los discursos y la retórica del revisionismo sobre nuestra historia". "Ahora en Andalucía el PP se va a ver obligado a pactar con Vox, que hace una reivindicación sin disimulo y sin pudor del franquismo, y que cuando habla de cosas como ‘prioridad nacional’ recupera elementos claros del fascismo", apunta Serrano, para quien "tenemos que estar alerta ante quien quiere retrotraernos a los episodios más oscuros de nuestra historia".

El algoritmo y las redes sociales encapsulan el mensaje y hacen que desaparezca el contexto, mientras la poesía nos ayuda a reflexionar en profundidad

Y prosigue: "Quiero pensar que hay una cultura democrática que está muy instalada. Quiero pensar, sobre todo, que aun cuando, por ejemplo, muchos jóvenes votan a la ultraderecha, hay una cultura democrática por encima de eso y que ha permeado en la forma de pensar de todo el mundo, también de esos jóvenes que dicen que mucho de ese voto no es de adhesión inquebrantable a una cierta ideología, sino que es resultado de un cabreo y un enfado. Quiero pensar que no es un voto rehén y que, por contra, es un voto que se recupera en tanto en cuanto se les pueda ofrecer una alternativa de futuro ilusionante. Esto es lo que hay que trabajar, fundamentalmente".

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Viene esta obra, que permanecerá en el Teatro Infanta Isabel hasta el 28 de junio, a aportar su granito de arena para apuntalar esa cultura democrática, "sobre todo en tiempos de déficit de atención, en los que nos cuesta atender y seguir un relato con la calma y la atención necesarias". "El algoritmo y las redes sociales encapsulan el mensaje y hacen que desaparezca el contexto, mientras la poesía nos ayuda a reflexionar en profundidad", defiende Serrano, para quien, además, "el algoritmo nos lleva a tomar decisiones sin reflexión".

Este montaje teatral se convierte, así, en una "invitación a pensar y darle vueltas a ese verso que te ha volado la cabeza, algo que es un ejercicio intelectual muy necesario en este tiempo", porque la poesía ayuda a “ordenar la sinapsis y reflexionar sobre el mundo y la vida de otra manera". "Además, ayuda a tener un espíritu crítico, a atender al matiz", en un momento en el que, a su juicio, "hay una pugna entre el clickbait y la poesía, que requiere otros ritmos y otra forma de pensar y articular el discurso".

Por último, espera Serrano que su primera incursión en el teatro sirva para acercar al público más joven a la poesía y a una parte "dramática de nuestra historia". "Porque la historia de Antonio y Manuel representa muy bien la herida de la Guerra Civil., que no estaría de más revisar y actualizar en este contexto actual. El gran drama de la vida de Antonio, más allá de la muerte prematura de su joven esposa Leonor, es su relación con su hermano del alma, que acaba participando en la propaganda del régimen franquista por una cuestión de supervivencia. Antonio muere de pena, fundamentalmente, por ver lo que le estaba pasando a España y por su hermano", termina.