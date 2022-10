El Banco de España alerta del riesgo de que que no haya tantos ingresos como los que prevén los Presupuestos

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avalado este lunes en el Congreso las cuentas sobre las que se sustentan los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2023, gracias, especialmente, al impulso de los ingresos sobre el que, en parte, ha dicho no tener explicación, según informa Europa Press.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las nuevas cuentas, ha asegurado que este alza de la recaudación, más allá de la mayor inflación, "supera las elasticidades históricas" registradas en la economía española, y por ello ha pedido "prudencia" para evitar que se trasladen en un mayor gasto estructural.

Hernández de Cos ha asegurado que la previsión del Banco de España es una mayor recaudación para este año que la proyectada por el Gobierno, que permitiría compensar tanto un menor crecimiento en 2023 —prevé un aumento del PIB del 1,4% frente al 2,1% del Ejecutivo— como desviaciones al alza del gasto público, sobre el que ve "riesgos al alza" en el gasto por intereses, prestaciones por desempleo y pensiones.

En todo caso, ha señalado cómo el Plan Presupuestario apunta a una caída del gasto público respecto al PIB de casi un punto —0,9 puntos porcentuales—, principalmente por la reducción de las subvenciones (0,6 puntos menos), que en todo caso se compensaría en parte con el aumento de las transferencias sociales y los intereses.

En su comparecencia, el gobernador ha reclamado "prudencia" a la hora de emplear el mayor colchón de ingresos ante el "desconocimiento" de la razón que explica su mayor incremento, poniendo como ejemplo los mayores ingresos obtenidos en los años de la burbuja inmobiliaria y advirtiendo por ello del riesgo de que este incremento pueda desvanecerse y deteriorar las cuentas públicas.

"Insisto en la necesidad de no tomar en su totalidad este aumento como permanente, hasta que no se conozca el origen del desacoplamiento que se viene observando desde el año 2020 entre la recaudación tributaria y las bases impositivas macroeconómicas", ha subrayado.

Por el lado de los gastos públicos, el gobernador ha advertido de que existen riesgos de desviación al alza en algunas partidas de gasto en 2023 respecto a lo presupuestado. Entre ellas afectaría a la carga de intereses, las prestaciones por desempleo y las prestaciones sociales, en particular a las pensiones.

La subida de las pensiones en 2023 supondrá más de 15.000 millones

El Banco de España calcula que por cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el Índice de Precios de Consumo, el gasto agregado de esta partida presupuestaria aumentaría en unos 1.800 millones de euros, por lo que una subida de la inflación del 8,5% —planteada por el Gobierno en los PGE de 2023—, supondría unos 15.300 millones.

En total, el Gobierno destinará 190.687 millones de euros a las pensiones en 2023, lo que supone una subida del 11,4% respecto a la partida de 2022, debido a la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC, que el Gobierno estima en un alza del entorno del 8,5%.

1.400 millones por remuneración de funcionarios

Respecto al impacto en las cuentas de la subida de sueldos de funcionarios, el Banco de España calcula que por cada punto porcentual de revalorización de la remuneración de los asalariados públicos, el gasto de personal se elevaría en aproximadamente 1.400 millones de euros.

De cara al próximo año, las retribuciones públicas se elevarán un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal.

Los funcionarios recibirán un 0,5% más si la suma del IPC armonizado de 2022 y del IPC armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%. La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023.

No tendrá más beneficios por la subida de tipos de interés

De Cos ha asegurado que ya le ha trasladado al Tesoro que en el balance de la institución, así como la del resto de bancos centrales, "es mucho más sensible el pasivo que el activo a los incrementos de los tipos de interés".

"Por tanto, es de esperar que en los próximos años, y en particular el año que viene, el Banco de España no tenga beneficios y, por tanto, no pueda realizar la transferencia periódica que realiza al Tesoro", ha aseverado. Según ha indicado a continuación el gobernador, el volumen de esa transferencia a las arcas públicas por los beneficios registrados ha alcanzado "alrededor de 0,2 puntos de PIB en los últimos años".

Un consenso en el Congreso para una revisión de la eficiencia del gasto y del sistema impositivo

A la vez, el gobernador ha reclamado un amplio consenso político y social para acordar un plan de consolidación fiscal plurianual en España, al que acompañe una revisión integral de la eficiencia del gasto público y del sistema impositivo, y que incorpore a todos los niveles de las administraciones públicas. Ha señalado que este diseño del programa de consolidación fiscal debe permitir reducir de manera gradual el déficit público estructural y la deuda pública.

En un escenario adverso como el actual, el gobernador ha enumerado una serie de recomendaciones para hacer frente al contexto que pasan por impulsar un pacto de rentas, dar un apoyo selectivo a los más vulnerables, establecer un compromiso firme con la sostenibilidad fiscal y lanzar políticas de oferta decididas y reforzar el proyecto europeo.