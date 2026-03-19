El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% pese a la guerra en Irán

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2% pese al fuerte encarecimiento del petróleo y el gas debido a la guerra en Irán y la escalada de la violencia en Oriente Medio.

Pero el Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la sede central de la entidad en Fráncfort, dijo que "tiene la determinación de asegurar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2% a medio plazo", según un comunicado.

El BCE reconoce que "la guerra en Oriente Próximo ha creado riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico, que hacen que las perspectivas sean mucho más inciertas", añade en el comunicado.

"La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo debido al encarecimiento de los precios de la energía. Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto, como del modo en que los precios de la energía afecten a los precios de consumo y a la economía", prevé el BCE.

El Consejo de Gobierno vigila atentamente la situación y decidirá sobre los tipos de interés según los datos económicos.

El BCE publica también sus nuevas proyecciones de inflación y crecimiento, que incorporan excepcionalmente la información obtenida hasta el 11 de marzo, fecha de cierre posterior a la habitual.

La inflación general se situará, en promedio, en el 2,6% en 2026, el 2,0% en 2027 y el 2,1% en 2028.

La inflación se ha revisado mucho al alza para 2026 en comparación con las proyecciones de diciembre, cuando el BCE previó una inflación del 1,9 %, debido a la subida de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo.

En diciembre, el BCE pronosticó una inflación del 1,9% en 2026, del 1,8% en 2027 y del 2% en 2028.

Los expertos del BCE prevén ahora que el crecimiento económico se situará en el 0,9% en 2026, el 1,3% en 2027 y el 1,4% en 2028.

De modo que revisan a la baja el crecimiento sobre todo para 2026, "debido a los efectos de la guerra en los mercados de materias primas, en las rentas reales y en la confianza en todo el mundo", añade el BCE en el comunicado.

En diciembre habían pronosticado un crecimiento del 1,2% en 2026 y del 1,4% en 2027 y 2028.