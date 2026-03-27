Los carburantes y la guerra de Irán elevan la inflación al 3,3% en marzo

La inflación se elevó en marzo al 3,3% interanual, un punto más que en febrero, como consecuencia del encarecimiento de los carburantes tras la subida del petróleo provocada por la guerra en Oriente Medio, para llegar así a un nivel que no se alcanzaba desde junio de 2024, según informa EFE.

De acuerdo con el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), también han influido al alza en la inflación de marzo, aunque en menor medida que los carburantes, el aumento de precio del gasóleo para la calefacción y el menor descenso que hace un año de la electricidad.

La tasa estimada para la inflación subyacente, que es el índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se mantuvo en el 2,7% interanual, igual a la registrada en marzo.

El Ministerio de Economía ha explicado en un comunicado que el comportamiento de la electricidad ha contribuido a amortiguar la inflación en marzo, dado que la apuesta por las renovables —que hoy fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019— está actuando "como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán".

Economía defiende que su plan de respuesta, convalidado este jueves en el Congreso, está diseñado para que este impacto externo "no se traslade de forma permanente ni a la inflación, ni al poder adquisitivo de los hogares".

Asimismo, el ministerio destaca que esta semana los carburantes ya están bajando como consecuencia de las rebajas fiscales incluidas en el decreto ley que está en vigor desde el 21 de marzo, aunque siguen presionados al alza por la cotización del petróleo, los fletes y los márgenes de refino.

El petróleo brent, que antes de la guerra cotizaba a alrededor de 70 dólares el barril, ha comenzado este viernes la sesión cerca de los 110 dólares por barril.

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Los datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) esta semana señalan que el precio del gasóleo en las estaciones de servicio fluctuaba entre 1,432 euros por litro y 2,205 euros tras aplicarse la rebaja fiscal a los carburantes, todavía un 23% por encima del precio máximo del 28 de febrero, fecha en la que comenzó el conflicto contra Irán.

De acuerdo con los datos publicados este viernes por el INE, solo en el mes de marzo, en comparación con febrero, los precios de consumo subieron un 1%, presumiblemente también por el impacto de las gasolinas.

El IPC armonizado (IPCA), que proporciona una medida común de la inflación que permite realizar comparaciones internacionales, se situó también en el 3,3% interanual, ocho décimas más que en febrero, y subió un 1,5% en comparación mensual. La inflación subyacente del IPCA se situó en el 2,8%.