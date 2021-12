CCOO y UGT exigen a la patronal la recuperación de la negociación colectiva y una subida salarial

CCOO y UGT se han concentrado este jueves en Madrid, Valladolid y València, bajo el lema "Ahora, los salarios. ¡Pagad más!" para exigir a la patronal la recuperación de la negociación colectiva y una subida de salarios para que los trabajadores puedan recuperar su poder adquisitivo, en un momento en el que la inflación está en el 5,5% y en el que los sindicatos están negociando con los empresarios y el Gobierno la reforma laboral, que debe estar aprobada antes de fin de año.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, que han acudido a la concentración de Madrid frente a la sede de la CEOE, han coincidido en que existe un "bloqueo" por parte de la patronal en la negociación y los convenios colectivos, amparados por la reforma laboral del 2012, y han pedido a los empresarios que respondan a los esfuerzos hechos por los trabajadores durante la crisis, ha informado Europa Press.

"Emplazamos a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no solo a desbloquear los convenios colectivos, sino a trabajar en un acuerdo para los dos o tres próximos años que garantice subidas salariales en el medio y largo plazo, para recuperar el poder adquisitivo para seguir incrementando los salarios, y principalmente los más bajos", ha dicho Sordo ante la sede de la patronal en Madrid.

Sordo también ha criticado la actitud de la patronal y ha señalado que "no es de recibo su obcecación" después de una crisis en la que se ha "hecho el esfuerzo por salvar miles y miles de empresas a través de fondos públicos y de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)".

Por eso, ha pedido a las empresas que repartan su crecimiento económico "con la sociedad y la clase obrera" a través de la negociación colectiva y los convenios.

Álvarez ha recordado que la media salarial española se mantiene congelada desde 2008, a pesar de que la situación hoy es otra, con una inflación elevada a la que hay que "hacer frente" con un traslado de esa subida "a los convenios colectivos, a la negociación colectiva". "La patronal tiene que ser consciente de que se ha acabado cualquier posibilidad de acabar escaqueándose de que no suban los salarios. Es la mejor manera de contribuir a la recuperación económica", ha expresado el secretario general de UGT.

También ha responsabilizado a la reforma laboral de 2012 de "cercenar las posibilidades de los convenios" en España, ya que esa legislación "impide que se negocien los convenios colectivos". Además de pedir la recuperación de los convenios colectivos, Álvarez ha recalcado que estos solo deben firmarse "ganando poder adquisitivo para los trabajadores".

El secretario general de UGT se ha mostrado dispuesto a "convertir el invierno en un infierno" si los empresarios no se sientan a negociar de manera "razonable". De lo contrario, ha advertido de que recurrirán al "conflicto convenio a convenio".

Subida del salario mínimo interprofesional

Los sindicatos confían en que a partir de enero de 2022 el salario mínimo interprofesional (SMI) suba de los 965 euros actuales a 1.000 euros mensuales, como parte del compromiso del Gobierno para subirlo en 2023 al 60% del salario medio español. "La CEOE tiene que saber que el SMI va a subir a los 1.000 euros en el 2022 y va a seguir la senda en el 2023", ha adelantado Álvarez ante la sede de la patronal.

La subida del SMI también lleva a los sindicatos a reclamar que el salario colectivo no se sitúe por debajo de los 1.000 euros, como ya habían pactado con la patronal en un acuerdo que finalizó en 2020. Ante su agotamiento, Álvarez ha solicitado que se vuelva a convocar la mesa para lograr un nuevo acuerdo actualizado.

Sordo se ha referido al mismo acuerdo y ha recordado a la patronal que "las cosas que se acuerdan se tienen que cumplir". Al igual que Álvarez, el secretario general de CCOO ha recalcado que en el 2022 "no puede haber un SMI por debajo de los 1.000 euros" y ha asegurado que "los salarios en España tienen margen para subir".

Reforma laboral

Antes de encarar el incremento del SMI para 2022, el Gobierno, los sindicatos y la patronal deben concluir las negociaciones de la reforma laboral. El compromiso del Ejecutivo con Bruselas es tener esa normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de enero, para poder recibir así los fondos europeos.

Los negociadores han incrementado la frecuencia de las reuniones, que ahora son diarias, para tratar de conseguir un acuerdo a tres, cuando apenas cuentan con unas dos semanas para acercar posiciones y dar el visto bueno a la redacción final del texto.

"Las negociaciones están avanzadas, los escenarios están abiertos. La posibilidad de un acuerdo tripartito es cierta, pero la posibilidad de que no haya un acuerdo también es cierta", ha comentado Sordo.

Los agentes sociales se encuentran ahora "trabajando coma a coma, letra a letra" en la modificación de la reforma de 2012, "que hizo mucho daño a la clase trabajadora", con una disminución de los salarios y un debilitamiento de la negociación colectiva, como ha apuntado el secretario general de CCOO.

Aunque para CCOO no existen "líneas rojas" en la mesa de diálogo sobre la reforma laboral, sí existen "condiciones sine qua non" para rubricar el acuerdo. Así, la recuperación de la ultraactivad, la estabilidad en la contratación, la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial y el reequilibrio de la negociación colectiva son condiciones inamovibles para los sindicatos.

A pocos días de concluir el plazo para alcanzar un acuerdo que puede ser "muy bueno", Sordo ha apelado a la "inteligencia" a la hora de concluir las negociaciones. Por su parte, Álvarez ha manifestado su "esperanza" y su "ilusión" sobre un posible acuerdo para cambiar la legislación laboral. No obstante, UGT ha adelantado que no va a acordar "nada que no sea útil para acabar con la precariedad".