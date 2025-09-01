España registra un nuevo récord de turistas hasta julio con 55,5 millones

España volvió a batir un récord de llegada de turistas, con 55,5 millones de entradas hasta julio (4,1% más), que gastaron 76.074 millones (también en máximos históricos), lo que supone un aumento del 7,2%, según ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Solo en julio, España recibió 11,02 millones de turistas, el 1,6% más que en el mismo periodo de 2024 y la cifra más elevada para dicho mes de toda la serie histórica. Se gastaron 16.452 millones de euros, un 6,1% más, un dato también récord para ese mes.

Estos datos se producen después de que en el primer semestre del año se batieran récords históricos tanto de número de turistas, con 44,5 millones, como de su gasto asociado, con 59.622 millones.

Además, ya son dos años consecutivos en los que entre enero y julio España supera los 50 millones de turistas extranjeros.

Británicos, franceses y alemanes a la cabeza

Los principales países emisores en los siete primeros meses del presente año fueron Reino Unido (con cerca de 11,0 millones y un aumento del 4,3%), Francia (con más de 7,1 millones y un incremento del 1,7%) y Alemania (con más de 6,9 millones, un 1,6% más).

A continuación se situó Italia (3,2 millones, el 6,7% más), Países Nórdicos (3 millones, el 1,3% más) y Países Bajos (2,9 millones, un 4,2% superior).

Entre enero y julio el mayor crecimiento lo protagonizaron los turistas procedentes de Portugal, que aumentaron un 13,6%; y solo los belgas redujeron sus llegadas a España en el periodo, un 4,2 %.

En julio, Reino Unido fue nuevamente el principal país emisor, con casi 2,1 millones de turistas y un aumento del 0,7%. De Francia llegaron 1,6 millones (un 3,1% menos) y de Alemania 1,2 millones (un 4,8% menos). También experimentaron caídas las llegadas de suizos (-12%) y belgas (-10%).

Cataluña, Canarias y Baleares las que reciben más turistas

En los siete primeros meses de 2025, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (11,6 millones y un aumento del 1,1 %), Canarias (9,1 millones y un incremento del 4,3 %) e Islas Baleares (9 millones, un 3,2 % más).

En julio, Baleares fue el primer destino de los turistas, con el 23,3 % del total (1% más); seguida de Cataluña, con el 21,3 % (1,2% menos); y Andalucía, con el 14% del total (5,5 % más de turistas).

Gasto diario de 210 euros

Por su parte, el gasto medio por turista fue de 1.493 euros, el 4,4% más; y el diario creció un 6,9%, hasta los 210 euros.

En los siete primeros meses del año, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,6% del total), seguido de Alemania (11,7%) y Francia (8,1%). Los turistas procedentes de estos tres países también fueron los que más gastaron en julio.

El número de turistas que utilizaron alojamiento de mercado como modo principal aumentó un 1,5% en tasa anual y los que usaron de no mercado creció un 1,8%.

Morir de éxito o cómo el turismo de masas devora nuestros barrios y ciudades Ver más

El gasto en alojamiento fue la principal partida en julio, con un 20,5% del total y un aumento del 8,6%. Las siguientes partidas fueron en transporte internacional (no incluido en paquete turístico) y en actividades, con un 18,9% (7,9% más) y un 18,4% del total (7,2% más), respectivamente.

El 63,4% del gasto total en julio lo realizaron turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros, el 6,3% más. Por su parte, el gasto en alojamientos de no mercado creció un 10,5%.

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,3 millones y un aumento del 1,7 %. El número de visitantes se incrementó un 2,4% entre los que no pernoctan (excursionistas), mientras que descendió un 3,5 % entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).