España suma 204.659 trabajadores extranjeros en 2025 por el tirón de Venezuela y Colombia

La Seguridad Social registró 204.659 afiliados extranjeros más durante 2025, hasta alcanzar los 3.085.477 millones de cotizantes foráneos y alcanzó la mayor cifra a cierre de año, siendo Venezuela y Colombia los países que más trabajadores aportaron al mercado laboral el pasado año, según informa EFE.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que el año anterior.

En el último año, el número de ocupados extranjeros creció en cinco sectores del régimen general por encima del 10%, encabezados por el transporte y almacenamiento (26% más), mientras que el de autónomos foráneos aumentó por encima del 6,2% y este colectivo ya representa el 14,5% del total de trabajadores por cuenta propia.