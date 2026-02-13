Transparencia total
El INE revisa una décima a la baja la inflación de enero y la sitúa en el 2,3%

  • Este descenso se debe a una menor subida de la electricidad y al abaratamiento de los combustibles y lubricantes
  • Aun así, el INE ha mantenido sin cambios la inflación subyacente y la sitúa en el 2,6%, la misma tasa que en diciembre
Foto de archivo en el que varias personas realizan la compra en un supermercado.
Foto de archivo en el que varias personas realizan la compra en un supermercado. Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado una décima a la baja el índice de precios de consumo (IPC) de enero, hasta el 2,3%, seis décimas menos que el mes anterior, debido a la menor subida de la electricidad y al abaratamiento de los combustibles y lubricantes, según informa EFE.

El INE ha mantenido sin cambios, respecto a los datos adelantados hace dos semanas, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles- y la sitúa en el 2,6%, la misma tasa que en diciembre.

La inflación se modera cinco décimas en enero, hasta el 2,4%, por la energía

Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 3% en el arranque del año, aunque destaca el encarecimiento de productos como los huevos (30,7%) y la carne de vacuno (16,3%). 

