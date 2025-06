LIC y OPR, las constructoras de la trama que pagaban la nómina a Koldo y su mujer

Las presuntas comisiones ilegales que emanaban de empresas hacia la trama de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo no salen únicamente de la compañía cotizada Acciona. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se conoció este jueves, recoge que Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría recibido presuntas contraprestaciones ilegales de Obras Públicas y Regadíos SA (OPR) y de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

El documento recoge pagos de 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023 de la empresa LIC a Koldo, “realizados mediante la contratación de este por parte del empresario Juan Carlos Etero”. Además, identifica otro pago recurrente de 1.300 euros mensuales netos entre el 2 de septiembre de 2022 y el 2 de junio de 2023. Este último lo realizaba OPR a la entonces mujer de Koldo, Patricia Uriz Iriarte, “mediante su contratación por parte de la empresa Áridos Anfersa”.

La relación entre estas dos empresas se establece por medio de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Motril Sur, constituida en junio de 2021 y que, tal como figura en el depósito de cuentas, está conformada por OPR y Áridos Anfersa. La esposa de Koldo llegó a cobrar durante casi un año un total de 13.796 euros en concepto de “nómina” de la empresa, pese a que la Guardia Civil señala que no realizaba ninguna actividad.

José Ruz (LIC), a Koldo: "Buenas, jefe"

El tejido de empresas implicadas en este apartado pertenece al sector de la construcción. LIC tiene su sede en Valencia y la trama comienza cuando el empresario José Ruz (antiguo propietario de la empresa) empieza a estrechar relaciones con Koldo en 2019. “Buenas, jefe, me tengo que sacar el billete para el jueves, para ir a Madrid", le escribe a Koldo. Más adelante, la UCO constata que comenzaron a utilizar móviles desechables para comunicarse. Aquí también aparece Víctor Aldama (al que se referían como “el niño”), y quien según la Guardia Civil habría mediado entre ambos en un primer momento. Paralelamente, José Ruz también se habría estado reuniendo con el propio José Luis Ábalos, al que aun después de su salida del Ministerio de Transportes se referían como “el jefe”.

La vinculación entre Ruz, Koldo, Ábalos y Aldama lleva directamente a la Guardia Civil a analizar los contratos con el Ministerio de Transportes. Aquí se constatan gestiones que Koldo realiza para Ruz. Por ejemplo, en octubre de 2020 el empresario le pide al asesor que contacte al director general de Carreteras, Javier Herrero, para preguntar por el cobro de una obra que se había adjudicado previamente a LIC. Koldo lo hace. Como el pago se retrasa, el asesor se ofrece a acompañar a Ruz en la reclamación ante los funcionarios pertinentes. Cuando lo consiguen, Herrero le escribe a Koldo: “Lo podremos cerrar pronto. Ya se lo dije a Pepe (José Ruz)”.

Estas conversaciones, según la UCO, “demuestran que la intermediación de Koldo en favor de los intereses de José Ruz habría surtido efecto”. Otro ejemplo de mediación es el caso de ADIF, en el que Isabel Pardo de Vera departía con Koldo, que intercedía por Ruz en relación con una obra en Elche. “Una cosa, LIC tiene la reclamación que te di y no le dicen nada de Elche. Por favor que le digan algo si la vais a resolver, aunque sé que tiene razón él”, reza un mensaje de WhatsApp a la presidenta de Adif en enero de 2021.

OPR: "[...] un empujoncito a los amigos"

En el caso de la otra empresa implicada, OPR, los favores llegaron por medio de su conexión con Acciona. Cuando se produjeron los hechos, esta empresa dedicada a la construcción de proyectos de ingeniería civil, estaba administrada por Antonio y Daniel Fernández Menéndez, cuñados de Fernando Merino, director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona. Fue Merino quien escribió a Koldo para ponerle en contacto con los gerentes de OPR. “Tras ser introducidos a Koldo […] los contactos con el entonces asesor de Ábalos fueron recurrentes, manteniendo numerosas reuniones y discutiendo aspectos relacionados con diferentes obras licitadas por el Ministerio de Transportes”, recoge la UCO.

Uno de los aspectos que discuten es la posición en la que la empresa OPR ha quedado en la licitación de una obra en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. “Ya salió la apertura. Hemos quedado de nuevo en penúltimo lugar”, le recrimina Antonio Fernández a Koldo. La UCO apunta a tres obras más en las que presuntamente existieron irregularidades y trato de favor: una en Asturias, para la construcción de un tramo de calzada por valor de 7,3 millones de euros; otra en Úbeda (Jaén) y una más en Monforte (Lugo). El guion es el mismo: contacto, mediación de Koldo con las autoridades y resolución favorable.

“Estoy empujando en Asturias”, le dice Javier Herrero —director general de Carreteras por aquel entonces— a Koldo. Lo hace en relación con una licitación que OPR había hecho para construir un tramo de calzada. Y como la compañía parecía quedarse lejos de conseguir la obra, le remite al exasesor otro mensaje: “Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones para tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado”. Días más tarde, Herrero le escribe de nuevo a Koldo: “Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias”. El 30 de abril del 2019, OPR resultaba adjudicataria con la décima oferta más económica, con un presupuesto de 7,3 millones de euros.

En el caso de los proyectos de Úbeda fue Fernando Merino, el directivo de Acciona, quien medió con Koldo para favorecer los intereses de OPR, en lugar de sus cuñados, que son quienes dirigían la empresa. En algunos puntos de la conversación, Merino le pide a Koldo que de “un empujoncito a todos los amigos”. El resultado: una resolución positiva. En esta trama aparecen otros nombres como el de Camino Arce Blanco, subdirectora general de Construcción: “Lo conseguimos!!”, le dice a Koldo en un mensaje.

En Galicia, la licitación de la obra de modernización de la vía de ferrocarril en la localidad de Monforte también está salpicada por la presunta corrupción. Las supuestas prácticas irregulares se produjeron durante la presidencia de Adif de la gallega Isabel Pardo de Vera (2018-21), posteriormente secretaria de Estado de Transportes (2021-23).

El precio de la mediación

El informe de la UCO sitúa a Cerdán como el hombre de Acciona en la trama de corrupción del 'caso Koldo' Ver más

El documento, que tiene casi 500 folios, detalla más casos y señala que las gestiones no fueron gratuitas. El informe de la UCO apunta que las contraprestaciones de Koldo y su entorno habrían consistido “en la contratación de Koldo y su mujer, Patricia Uriz, sin que hubieran tenido que desempeñar función alguna”. LIC pagó a Koldo 2.600 euros mensuales entre septiembre del 2022 y junio del 2013. Por otra parte, OPR abonó a la mujer de este cobró durante casi un año un total de 13.796 euros en concepto de “nómina”.

Según la Guardia Civil, la empresa LIC, a través del empresario Juan Carlos Etero, pagaba a Koldo 2.600 euros, pero parte de ese dinero acababa en las manos del exministro José Luis Ábalos. Una conclusión a la que los investigadores llegan por una conversación entre ellos donde Koldo le explica a Ábalos que no puede seguir pasándole dinero. “De dicha conversación se desprende que Koldo habría recibido de forma periódica una cantidad mensual por parte de LIC (José RUZ) y que parte del monto habría sido destinado a satisfacer una pensión cuyo obligado era Ábalos, quedando lo restante en beneficio del propio Koldo”, subraya el documento.

El 12 de julio de 2021 Ábalos abandona su cargo, Koldo pierde su puesto como asesor y toda la trama cesa su relación laboral con el Ministerio, aunque no su influencia. Es aquí donde aparece Santos Cerdán, al que Koldo le pide ayuda para su ahora exmujer. “He pedido un favor para que la contraten y me han dicho que sí, que la van a contratar, lo más seguro que la contraten”; a lo que Cerdán responde: “Si te puedo echar una mano en algún sitio, me dices”. La UCO apunta que meses después de esta conversación “se produjo la contratación de Patricia [Uriz] por parte de ÁRIDOS ANFERSA SL, sociedad que estaría directamente vinculada a OPR”. Estos pagos, más pequeños, forman parte de un conjunto mucho más cuantioso en cuyo centro estaría Acciona y que atraviesa toda la trama.