Madrid sostiene que el Cercanías "no está preparado" para asumir el aumento de viajeros por la gratuidad

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha reiterado este domingo que la red de Cercanías "no está preparada" para asumir el incremento de viajeros que conllevará la gratuidad del servicio anunciado por el Gobierno central y ha recriminado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la falta de previsión para adecuar la red a esta medida. Durante el acto para celebrar el primer aniversario de la estación de Metro de Gran Vía tras sus obras de modernización, accesibilidad y digitalización, Pérez ha criticado que el Gobierno se reuniera la semana pasada con todos los consejeros de las distintas comunidades autónomas y no les dijera que iba a establecer la gratuidad en el Cercanías, según informa Europa Press.

"Entonces claro, todos los consejeros, todos los operadores del transporte, todas las compañías de autobuses, se quedaron con la preocupación de que fuera una medida improvisada", ha reconocido. Al hilo, ha recordado que no se había antes adoptado "ninguna medida previa" para fortalecer el Cercanías dentro del anuncio de las medidas del Ejecutivo central para paliar la crisis derivada de la Guerra de Ucrania.

Pérez ha incidido en que los propios maquinistas son los que han dicho que el servicio de Cercanías "no está preparado" para asumir esa gratuidad y ese aumento de viajeros como consecuencia de este anuncio, y ha subrayado que no es la Comunidad de Madrid la que no está preparada, sino Cercanías, que depende del Gobierno central.

"Porque no han tomado ninguna medida para aumentar el número de trenes, ni para reforzar frecuencias, ni para mejorar los vagones que están permanentemente averiados, como los de la línea C5, y como no invierten en Cercanías en Madrid, tiene que estar Metro salvando las papeletas a Cercanías asumiendo a todos esos usuarios porque cada dos por tres está averiado", ha enfatizado el consejero.

También, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no invertir "desde hace muchos años" en el transporte público y por suprimir "el plan de inversiones de 5.000 millones de euros". "Es muy probable que ese dinero esté amueblando embajadas de Cataluña en el extranjero", ha lamentado Pérez.

Por último, ha reconocido que este anuncio "de nuevo" parece "improvisado", y ha trasladado que lo que Cercanías necesita es abrir estaciones y renovar trenes y estructuras, entre otras cosas, para mejorar su mantenimiento y para hacerlo más accesible, pero "nada de eso ha llegado, y ahora de repente anuncian la gratuidad", ha concluido.

Pedro Sánchez anunció este martes que el Gobierno bonificará el 100% de los abonos de varios viajes para Cercanías, Rodalies y trenes de media distancia operados por Renfe, por lo que pasarán a ser gratuitos desde el 1 de septiembre de este año hasta el 31 de diciembre.