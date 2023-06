El oligarca con más bienes en Italia escapa del embargo de la UE ocultándose tras un trust de Bermudas

El momento era perfecto. El 7 de febrero de 2022, 17 días antes de la invasión de Ucrania, Alisher Usmanov fue excluido de la lista de beneficiarios de The Pauillac Trust, que el mismo oligarca había creado 15 años antes. La medida puede tener importantes consecuencias en Italia. De hecho, cuatro fabulosas villas situadas en algunos de los parajes más bellos de la Costa Esmeralda, en Cerdeña, pertenecen a ese trust, regido por las leyes del Estado de Bermudas. Todas ellas son propiedades que el Estado italiano ha congelado por considerarlas propiedad de Usmanov, incluido por la Unión Europea entre los sujetos sancionados. Si el oligarca consigue demostrar que no tiene nada que ver con esas villas, las propiedades volverán a la disponibilidad del fideicomiso. Un asunto judicial que rasga el velo sobre una cuestión política: ¿conocía Usmanov de antemano las intenciones belicistas de Vladimir Putin?

La narrativa ofrecida hasta ahora por Rusia sobre la decisión de invadir Ucrania ha sido siempre la misma. La decisión fue tomada por Putin en total secreto, hablando de ello por adelantado sólo con unos pocos y muy confiables asesores, pero manteniendo a casi toda la cúpula de Moscú en la oscuridad. Entre ellos, escribía Financial Times el pasado mes de febrero, estaba incluso su ministro de Asuntos Exteriores de toda la vida, Sergei Lavrov. Los hechos que se revelan en este artículo permiten suponer que Usmanov, aunque no desempeñaba funciones en el Gobierno ruso, pudo haber sido uno de los poquísimos que supieron de antemano lo que estaba ocurriendo.

Nacido en 1953 en Uzbekistán, es actualmente el 119º hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, con un patrimonio neto estimado en 14.300 millones de dólares. Sus intereses empresariales van del acero a los medios de comunicación –es director del periódico económico ruso Kommersant–, de la minería a las telecomunicaciones. Su principal sociedad de cartera se llama Metalloinvest, activa en la extracción de mineral de hierro y la producción de acero. La UE lo incluyó en la lista de sanciones el 28 de febrero, cuatro días después de la invasión de Ucrania, calificándolo como "uno de los oligarcas favoritos de Vladimir Putin", un empresario que "ha apoyado activamente las políticas desestabilizadoras de Ucrania desde que forma parte del Gobierno ruso".

Gran amante de Italia, el magnate originario de Asia Central es el oligarca que acumula las propiedades inmobiliarias más valiosas en ese país, por un total de 133 millones de euros. Además, según publicó en su día infoLibre, Usmanov creó una empresa en la isla de Man para el amarre de su superyate, Dilbar, de 156 metros de eslora, en el puerto de Barcelona. En la Costa Esmeralda, Usmanov ha realizado tantas inversiones que en 2018 el Ayuntamiento de Arzachena le concedió la ciudadanía honoraria. El 5 de marzo, menos de una semana después de su inclusión en la lista negra europea, las autoridades italianas filtraron a los medios la noticia del embargo preventivo de una villa situada en el golfo de Pevero, que figura en los registros a su nombre. Valor estimado: 17 millones de euros. Tres meses después fue el turno de otra mansión, también en Arzachena, tres veces más cara –50 millones de euros– y a nombre de su hermana, Gulbakhor Ismailova, que al poco tiempo también acabó en la lista de sancionados de la UE por ser considerada testaferro de su hermano.

Pero estas no son las únicas propiedades congeladas al exaccionista del Arsenal. Según la reconstrucción hecha por Domani, además de algunos coches, le fueron confiscadas al empresario ruso otras cuatro grandes villas, todas situadas en el municipio de Arzachena. En total valen 66 millones de euros. Hablamos de un total de más de 2.000 metros cuadrados de superficie construida todos concentrados en Romazzino, a un kilómetro de Porto Cervo; una de las localidades más exclusivas de la Costa Esmeralda. Son precisamente estas cuatro villas las que están en el centro de la disputa judicial.

Domani preguntó a Francesco Centonze y Andrea Saccucci, los abogados que defienden a las empresas bajo el control de Usmanov, pero aseguraron que no están autorizados por sus clientes a responder. La decisión depende ahora del Tribunal de Justicia de la UE.

Italia, Chipre, la Isla de Man y las Bermudas

A diferencia de la villa de 17 millones cuya incautación se anunció inmediatamente, estas cuatro propiedades no están de hecho registradas directamente a nombre de Usmanov o de su hermana. Los documentos obtenidos por el periódico italiano demuestran que las villas pertenecen –a través de una serie de sociedades situadas entre Italia, Chipre, la Isla de Man y las Bermudas– a The Pauillac Trust. Se trata del trust creado hace 15 años por Usmanov, pero con el que el oligarca oficialmente no tiene nada que ver desde el 7 de febrero del año pasado, es decir, 17 días antes de la invasión de Ucrania. "Por escritura de 7 de febrero de 2022, el Sr. Usmanov fue excluido de los beneficiarios", escriben los jueces del TAR (Tribunal Administrativo Regional) del Lacio en el auto con el que, el pasado 11 de abril, decidieron remitir la decisión al Tribunal de Justicia de la UE , en Luxemburgo.

¿Qué decisión? La relativa al recurso presentado por las distintas sociedades pertenecientes a The Pauillac Trust, que debe dilucidar si es correcto que las autoridades italianas hayan congelado los bienes controlados por estas sociedades, es decir, las cuatro lujosas villas situadas en la Costa Esmeralda. Una cuestión jurídica que, simplificada al máximo, puede reducirse a la siguiente pregunta: ¿el beneficiario de un trust ejerce o no el control sobre los bienes del propio trust?

Al leer el auto de los jueces italianos, sin embargo, se entiende cómo se congelaron las villas. Con una disposición notificada el 16 de marzo de 2022 a los representantes legales de las empresas a cuyo nombre están registradas las propiedades, el Comité de Seguridad Financiera italiano (Comitato per la Sicurezza Finanziaria) declaró la congelación de las acciones y activos propiedad de estas sociedades, por ser "indirectamente atribuibles al Sr. Usmanov". La prueba de qué está detrás de este juego de cajas chinas se halla en un informe publicado por un banco, según consta en el auto del TAR. No está claro cuándo se emitió exactamente ese informe; es decir, si ya tiene en cuenta la exclusión de Usmanov de los beneficiarios del fideicomiso, pero desde luego algunas preguntas siguen sin respuesta. Tras la expulsión de Usmanov, ¿quién quedó entre los beneficiarios de The Pauillac Trust? ¿Se encuentra entre ellos la hermana del oligarca, Gulbakhor Ismailova ?