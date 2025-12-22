El 70.048, segundo premio del sorteo de Navidad

09:20 h

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha arrancado a las 09:08 horas de esta mañana en el Teatro Real de Madrid, donde se vivirá una jornada de ilusión y de nervios ante los 2.772 millones de euros que se repartirán en premios.

Los niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso han sido los encargados de inaugurar, un año más, este sorteo al comenzar a extraer y cantar ya las primeras bolas ante un escenario lleno, y bajo la atenta mirada del notario. Son cuarenta los niños que van a cantar y extraer los números premiados.

Desde primera hora, se vive un ambiente festivo en el teatro, cuyas puertas se han abierto a primera hora de la mañana. Impacientes estaban, especialmente, los aficionados que año tras año se congregan en las inmediaciones del Palacio Real para ser los primeros en entrar.

Los más madrugadores ya ocupan los primeros asientos del teatro y han sido los que han estado muy pendientes del llenado de los bombos, protagonistas de una tradición centenaria que vuelve a repetirse cada 22 de diciembre.