MINUTO A MINUTO
El 70.048, segundo premio del sorteo de Navidad
Sigue con infoLibre el minuto a minuto del sorteo de la Lotería de Navidad:
09:35 h
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este lunes en el Teatro Real de Madrid ha correspondido al número 70.048, y ha sido madrugador al salir a las 9:21 horas, está dotado con 1.250.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros.
09:20 h
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha arrancado a las 09:08 horas de esta mañana en el Teatro Real de Madrid, donde se vivirá una jornada de ilusión y de nervios ante los 2.772 millones de euros que se repartirán en premios.
Los niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso han sido los encargados de inaugurar, un año más, este sorteo al comenzar a extraer y cantar ya las primeras bolas ante un escenario lleno, y bajo la atenta mirada del notario. Son cuarenta los niños que van a cantar y extraer los números premiados.
Desde primera hora, se vive un ambiente festivo en el teatro, cuyas puertas se han abierto a primera hora de la mañana. Impacientes estaban, especialmente, los aficionados que año tras año se congregan en las inmediaciones del Palacio Real para ser los primeros en entrar.
Los más madrugadores ya ocupan los primeros asientos del teatro y han sido los que han estado muy pendientes del llenado de los bombos, protagonistas de una tradición centenaria que vuelve a repetirse cada 22 de diciembre.
08:47 h
Las ventas del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra este domingo han crecido un 1,4% respecto a 2024 y han alcanzado un total de 3.554 millones de euros, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).
Se trata del quinto año consecutivo en el que suben las ventas de este sorteo de Navidad, tras la bajada registrada en 2020 a causa de la pandemia de la covid-19.
En concreto, según Loterías, el sorteo ha facturado 3.554.452.080 euros, mientras que en 2024 la cantidad recaudada fue de 3.505.510.380 euros.
El gasto medio por habitante ha sido de 72,36 euros, mientras que el pasado año fue de 73 euros.
La comunidad en la que más ventas de lotería se han registrado, un año más, es Castilla y León, con 118,01 euros por habitante; seguida de Asturias, con 115,04, y La Rioja, con 107,74 euros.