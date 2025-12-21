MINUTO A MINUTO | ELECCIONES EN EXTREMADURA
Elecciones Extremadura 21D | El PP se queda a cuatro escaños de la mayoría absoluta, Vox gana seis, Unidas suma tres y el PSOE se desploma (-10), con el 80% escrutado
21:36 h
Con el 60% escrutado, los resultados en las elecciones de Extremadura serían:
PP: 29 (+1)
PSOE: 18 (-10)
Vox: 12 (+7)
Unidas por Extremadura: 6 (+2)
21:28 h
Con el 50% escrutado, los resultados en las elecciones de Extremadura serían:
PP: 30 (+2)
PSOE: 18 (-10)
Vox: 12 (+7)
Unidas por Extremadura: 5 (+1)
21:23 h
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, comparecerá esta noche desde la sede de los socialistas en la madrileña calle Ferraz para valorar los resultados de este domingo en las elecciones extremeñas. Es un cambio con respecto al inicio de la noche, ya que el PSOE había comunicado que nadie saldría a comparecer en Ferraz.
21:12 h
Con el 40% escrutado, los resultados en las elecciones de Extremadura serían:
PP: 29 (+1)
PSOE: 19 (-9)
Vox: 12 (+7)
Unidas por Extremadura: 5 (+1)
21:05 h
Con el 17% escrutado, los resultados en las elecciones de Extremadura serían:
PP: 28 (-1)
PSOE: 20 (-8)
Vox: 12 (+7)
Unidas por Extremadura: 5 (+1)— Leer más
20:57 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una declaración institucional este lunes por la mañana en el Palacio de La Moncloa para anunciar a la sustituta de Pilar Alegría en el Ejecutivo.
Según consta en la agenda del Gobierno, Sánchez realizará esta declaración a las 8.30 horas.
El presidente confesó a la prensa en la pasada copa de Navidad en Moncloa que la idea es hacer un retoque puntual en el Gobierno para sustituir a Pilar Alegría, que ya se ha centrado en la carrera para las elecciones en Aragón del próximo 8 de febrero.
El ala de Sumar lleva días exigiendo que haya una remodelación profunda aprovechando este cambio, pero Sánchez ha rechazado ese plan y ha subrayado en varias ocasiones que está contento con todos sus ministros.
20:48 h
Comienza el recuento en las elecciones extremeñas. Con el 2,4% escrutado, el PP de María Guardiola ganaría las elecciones con 26 diputados, el PSOE la seguiría con 22, y Vox y Unidas por Extremadura ocuparían el tercer y cuarto puesto con 12 y 5 respectivamente. El inicio del recuento en la comunidad autónoma suele ser lento, aunque conforme vaya avanzando, el escrutinio será cada vez más rápido.
20:34 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue la noche electoral desde el Palacio de La Moncloa, mientras que en la sede socialista está el núcleo duro de Organización del partido con Rebeca Torró al frente.
Como es habitual en las elecciones autonómicas, Sánchez está en el complejo presidencial siguiendo los resultados, según fuentes del Gobierno.
En la sede del partido están al mando los componentes del equipo de Organización capitaneados por Torró, junto a sus adjuntos, Borja Cabezón y Anabel Mateos. También está la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. No hay prevista ninguna comparecencia en la sede de Ferraz durante esta noche.
20:11 h
La presidenta extremeña, María Guardiola, rozaría los 33 escaños de la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura en las elecciones celebradas este domingo, según un sondeo de Sigma Dos para El Mundo.
El PP vencería en los comicios con el 44,9% de los votos, con entre 30 y 32 escaños, unos resultados que doblarían la representación que obtendría el PSOE, al que la encuesta concede entre 16 y 18 diputados y el 24,7% de los sufragios.
Este resultado supondría un batacazo para los socialistas, que ahora cuentan con 28 representantes en la Asamblea de Extremadura, los mismos que el Partido Popular.
Vox, por su parte, conseguiría una importante subida que doblaría sus actuales cinco escaños, con una horquilla de entre 9 y 11 parlamentarios y el 15,3% de los votos.
Crecería igualmente Unidos por Extremadura, con un apoyo del 11,5% y entre 7 y 8 escaños, frente a los cuatro que su candidatura de 2023 logró en la Asamblea, según publica El Mundo, que no especifica la ficha técnica de la encuesta.
20:02 h
A las 20:00 los colegios electorales han cerrado en toda Extremadura, y en breve comenzará el escrutinio. Las encuestas muestran una ventaja de la candidata del PP y presidenta, María Guardiola, aunque relativamente lejos de la mayoría absoluta.
19:38 h
El objetivo de la dirección del Partido Popular en estas elecciones anticipadas en Extremadura es que su candidata, María Guardiola, “supere” el 40% de los votos emitidos y tener más de 30 escaños, según apuntan fuentes del equipo directo de Alberto Núñez Feijóó, que también quieren “reducir” su dependencia de Vox y que se visibilice la “distancia” con los socialistas, informa Marta Monforte Jaén.
Estas mismas fuentes anticipan “una bajada histórica” del PSOE. “Puede perder hasta diez puntos”, señalan estas fuentes. Se trata del mismo mensaje que lanzó el propio Feijóo el viernes en conversación informal con los periodistas durante la tradicional Copa de Navidad. A juicio de Génova, “si se produce” esta derrota no es de su candidato extremeño sino del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “¿Si no remontan aquí, cómo van a hacerlo en Andalucía?”, trasladan.
19:22 h
La presidenta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, y el cabeza de lista del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, han llegado a los respectivos lugares en los que seguirán la jornada electoral. La primera lo hará desde el hotel AZZ Medea de Mérida, y el socialista lo hará desde la sede de su partido.
18:40 h
Los principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura han apelado a una participación masiva en los comicios autonómicos de este domingo con llamamientos a la esperanza, la dignidad, la democracia, las libertades y el cambio, y con un mensaje común en todos ellos: hoy se decide el futuro.
La presidenta de la Junta de Extremadura y aspirante a la reelección por el PP, María Guardiola, ha invitado a los ciudadanos a acudir a los colegios electorales con la "libertad" e "ilusión" de poder llenar las urnas de "mucha esperanza y dignidad".
La líder de los populares extremeños ha ejercido su derecho al voto en el CEIP El Vivero de Cáceres en un día para ella doblemente "histórico" porque ha acudido como candidata del PP para "seguir mejorando la vida de los extremeños" y porque ha acompañado a su hijo, que se ha estrenado como elector en esta cita.
Hoy es un día "muy importante" para la región, donde "las extremeñas y los extremeños van a decidir qué futuro quieren para los próximos cuatro años", ha expresado Guardiola, que afronta la jornada "confiada" y con "la tranquilidad del trabajo bien hecho", de haber puesto todo lo mejor de sí al servicio de Extremadura.
El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha depositado su papeleta en su localidad natal, Villanueva de la Serena, de la que fue alcalde durante casi 21 años y donde ha destacado que las citas electorales, como la de este 21 de diciembre, son "un día importante para reforzar nuestro sistema democrático".
La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha votado en Mérida con un llamamiento también a la participación porque "necesitamos que no nos roben los derechos y las libertades y que no retrocedamos al siglo pasado".
Este domingo "mucha gente de izquierdas va a votar con ilusión", algo que "ya es una victoria", ha manifestado De Miguel, quien ha animado a todo el mundo "a llenar las urnas de votos, de esperanza, de memoria, de futuro y de ambición por una Extremadura mucho mejor de la que nos han dejado".
18:27 h
El índice de participación en las elecciones autonómicas de Extremadura de este domingo se sitúa en el 50,60 % por ciento a las 18:00 horas, lo que supone 6,52 puntos por debajo de la registrada en la cita electoral de 2023, según datos reflejados en la página web oficial de estas elecciones.
Por provincias, a las dos de esta tarde, ya habían depositados sus papeletas el 49,86 por ciento de los ciudadanos convocados en Badajoz, lo que supone una caída del 7,01 puntos porcentuales, y del 51,843 % en el caso de Cáceres, 5,70 puntos menos.