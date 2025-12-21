Elecciones Extremadura 21D | El PP se queda a cuatro escaños de la mayoría absoluta, Vox gana seis, Unidas suma tres y el PSOE se desploma (-10), con el 80% escrutado

18:40 h

Los principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura han apelado a una participación masiva en los comicios autonómicos de este domingo con llamamientos a la esperanza, la dignidad, la democracia, las libertades y el cambio, y con un mensaje común en todos ellos: hoy se decide el futuro.

La presidenta de la Junta de Extremadura y aspirante a la reelección por el PP, María Guardiola, ha invitado a los ciudadanos a acudir a los colegios electorales con la "libertad" e "ilusión" de poder llenar las urnas de "mucha esperanza y dignidad".

La líder de los populares extremeños ha ejercido su derecho al voto en el CEIP El Vivero de Cáceres en un día para ella doblemente "histórico" porque ha acudido como candidata del PP para "seguir mejorando la vida de los extremeños" y porque ha acompañado a su hijo, que se ha estrenado como elector en esta cita.

Hoy es un día "muy importante" para la región, donde "las extremeñas y los extremeños van a decidir qué futuro quieren para los próximos cuatro años", ha expresado Guardiola, que afronta la jornada "confiada" y con "la tranquilidad del trabajo bien hecho", de haber puesto todo lo mejor de sí al servicio de Extremadura.

El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha depositado su papeleta en su localidad natal, Villanueva de la Serena, de la que fue alcalde durante casi 21 años y donde ha destacado que las citas electorales, como la de este 21 de diciembre, son "un día importante para reforzar nuestro sistema democrático".

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha votado en Mérida con un llamamiento también a la participación porque "necesitamos que no nos roben los derechos y las libertades y que no retrocedamos al siglo pasado".

Este domingo "mucha gente de izquierdas va a votar con ilusión", algo que "ya es una victoria", ha manifestado De Miguel, quien ha animado a todo el mundo "a llenar las urnas de votos, de esperanza, de memoria, de futuro y de ambición por una Extremadura mucho mejor de la que nos han dejado".