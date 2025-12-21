Extremadura, entre la apatía y la impugnación

Permítanme empezar con una exclamación: ¡Un poco de respeto para extremeños y extremeñas! Porque si bien es cierto que la conversación pública está cada vez más protagonizada por los asuntos a nivel nacional y menos por los locales, las elecciones de este domingo se convocaron para elegir la Asamblea de Extremadura, no la composición del Congreso de los Diputados. Las extrapolaciones, por tanto, han de ir acompañadas de la prudencia. Lo contrario sería una falta de respeto a la ciudadanía extremeña.

Lo primero que llama la atención es que un 37% de quienes tenían derecho a voto decidieron no ejercerlo. La abstención siempre es una mezcla de apatía, desencanto y enfado, pero si le unimos el 17% de porcentaje alcanzado por Vox, tenemos que un 55% del censo no se siente atraído por los partidos sistémicos. No incluyo aquí a los votantes de Unidas por Extremadura, pese a que en cierto sentido podrían incluirse también.

El siguiente nivel de análisis nos lleva al porcentaje de bloques. La derecha ha ensanchado su espacio llegando al 60% del voto, 13 puntos por encima de los anteriores comicios en 2023. La izquierda, que llegó a tener el 54% de voto en 2001 y casi el mismo porcentaje en 2019, ha quedado en poco más del 36%.

Habrá quien diga que el PP ha fracasado porque no se ha alejado de Vox, y es cierto, pero los populares tenían otro objetivo: evidenciar la debilidad del PSOE. Y en eso han vencido

Por la derecha, y tal como señalan distintas encuestas para otras comunidades autónomas y para el conjunto de España, su crecimiento no llega por una subida significativa del PP, sino que su avance tiene como gran protagonista a la ultraderecha. Si el argumento para convocar estas elecciones era la imposibilidad de aprobar unos presupuestos, ahora será, si cabe, más difícil, en caso de que no se llegue a un bloqueo político. Ahora bien, habrá quien diga que el PP ha fracasado porque no se ha alejado de Vox, y es cierto, pero los populares tenían otro objetivo: evidenciar la debilidad del PSOE. Y en eso han vencido.

Por la izquierda no hay consuelo. En el peor momento del PSOE extremeño, con una pérdida de 10 escaños y un 14% de voto, Unidas por Extremadura recoge tres escaños. Quizá algunos sectores de ese espacio lo celebren por las repercusiones que pueda tener en las negociaciones internas que se están dando en ese ámbito, pero el resultado final es una pérdida para el conjunto de la izquierda. La debacle del PSOE se podrá leer en clave local, con el imputado Gallardo como candidato, pero es indudable que la tendencia general a la baja no es leve ni muchísimo menos.

Me guardo una pregunta para terminar: ¿Les sorprenden estos resultados? Porque no dejan de reflejar las tendencias que venimos viendo desde hace tiempos: un descontento creciente que aprovecha la ultraderecha y que el resto de organizaciones no consiguen identificar ni entender del todo. He aquí la principal tarea para todos ellos… y para todos nosotros y nosotras.