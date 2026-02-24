Telefónica pierde 4.318 millones en 2025 por la salida de Hispanoamérica y los ERE en España

Telefónica perdió 4.318 millones de euros en 2025, frente a los 49 millones de 2024, lastrada por las minusvalías de las ventas en su unidad de Hispanoamérica y por las provisiones para los expedientes de regulación de empleo que tiene en marcha en España, informa EFE.

Sus ingresos cayeron un 1,5% en 2025 con respecto a 2024, hasta los 35.120 millones, según los datos que ha presentado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la compañía, que ha puesto en marcha un nuevo plan estratégico, en lo que constituye el primer año de mandato del nuevo presidente, Marc Murtra.

Si no se hubieran incluido los impactos extraordinarios, Telefónica habría ganado 2.122 millones en el conjunto del año, frente a las pérdidas de 19 millones de 2024. La deuda se ha quedado en 26.824 millones, después de descender un 1,2% en 2025.

Confirma el dividendo de 2025

Telefónica ha confirmado el dividendo de 2025, cuya segunda parte, de 0,15 euros por acción, se pagará en junio de 2026 y que está pendiente de ser aprobado por la junta de accionistas.

Los ingresos de Telefónica crecieron en España un 1,7%, hasta los 13.012 millones, después de que haya registrado el mejor churn (una tasa de cancelación de clientes) anual desde el lanzamiento de las tarifas convergentes, con un 0,8%; y también en Alemania, hasta los 8.172 millones, tras subir un 3,8%. Cayeron en Brasil un 1,7%, hasta los 9.451 millones, aunque en este país hubieran crecido un 6,7% de no haber sido por el tipo de cambio.

Continúa con su salida en Hispam: México y Venezuela

Telefónica ha eliminado de sus resultados el segmento Telefónica Hispam, que abarcaba todo su negocio en Latinoamérica, salvo Brasil, tras las ventas en Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia, y reducir así el peso de las operaciones en la región, en un contexto en el que ha confirmado que "continúa su estrategia de salida".

Los ingresos agregados de las compañías en Hispanoamérica ascienden a 2.880 millones en 2025, un 3,2% menos, de los que la mayor parte provienen de Chile, 1.449 millones, y de México, 1.127 millones. También mantiene su negocio en Venezuela.

Crece en clientes

Los clientes del grupo han crecido y el número de accesos totales ha aumentado un 2,1%, hasta los 326,1 millones, gracias a la fibra, que se ha incrementado en un 7,5%, hasta los 15,04 millones de accesos; y los clientes mayoristas, un 10,7%, hasta los 26,4 millones.

Descendieron sus clientes de tarifas de contrato, un 5,9%, hasta los 108,6 millones y los de TV de pago, 1,4%, hasta 7.809 millones. Con estos resultados, Telefónica ha dado por cumplidos sus objetivos de 2025 de crecer en ingresos un 1,5% y el ebitda ajustado un 2%.

Telefónica presentó su nuevo plan estratégico (2026-2030) el 4 de noviembre de 2025, que está centrado en un crecimiento rentable para crear valor al accionista y ser una operadora europea de referencia mundial.