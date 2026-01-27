Trabajo garantiza que el SMI de 2025 seguirá en vigor aunque decaiga su prórroga

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que ha dictado un criterio para garantizar que el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 se mantenga en vigor aunque decaiga su prórroga para este año si, como parece previsible, el Congreso rechaza el decreto ómnibus.

En una entrevista en RNE, Díaz ha recordado que el pasado año ya decayó la prórroga del SMI -en ese caso, el de 2024- y que en ese momento dictó un criterio interpretativo para evitar que se produjera un vacío legal, "que es lo que acabo de hacer" ante la posibilidad de que se repita esa situación.

A falta de un SMI aprobado para 2026, el Gobierno incluyó la prórroga del de 2025 en un decreto ómnibus que este martes debate el Congreso, donde previsiblemente será rechazado con los votos en contra de PP, Vox y Junts, por lo que todo su contenido -que va desde la subida de pensiones hasta la suspensión de los desahucios- decaerá.

Trabajo explicó el pasado año que la no convalidación de la prórroga del SMI dejaba un vacío legal, ya que hasta la aprobación de una nueva cuantía las empresas no estarían obligadas a pagar ningún mínimo a las nuevas contrataciones, por lo que dictó una instrucción que mantenía en vigor el SMI del año anterior, algo que, asegura Díaz, ha vuelto a hacer.

En paralelo, Trabajo sigue negociando con los agentes sociales la subida del salario mínimo para 2026 en un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, sin que sus perceptores tengan que tributar. Esta subida "resiente" los contratos públicos, ha admitido la vicepresidenta, por lo que trabaja en unos "incentivos" para compensar a las empresas afectadas que suban el salario de sus trabajadores por encima del salario mínimo.