El Gobierno plantea incentivos fiscales a las empresas más afectadas por la subida del SMI

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una propuesta de incentivos fiscales para las empresas que se vean más afectadas por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un intento de pactar el incremento de 2026 con la patronal CEOE, según recoge EFE.

Según ha avanzado el secretario confederal de CCOO, Javier Pacheco, tras la reunión de la mesa de diálogo social mantenida esta mañana, se trataría de una deducción en el Impuesto de Sociedades que iría vinculada a una serie de condiciones como el mantenimiento del empleo en esas empresas.

Según Pacheco, patronal y sindicatos analizarán la nueva propuesta, de la que esperan tener más detalles por escrito, y se volverán a reunir el próximo jueves para intentar sellar un acuerdo con un incremento del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, sobre la mesa.