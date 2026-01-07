Trabajo plantea una subida del 3,1% del salario mínimo, hasta 1.221 euros brutos

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una subida del 3,1 % del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, manteniendo esta referencia retributiva exenta de tributación, lo que supondría elevar el SMI de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas (37 euros más), según recoge EFE.

Patronal y sindicatos se han comprometido a estudiar la propuesta y a someterla a consulta de sus órganos de dirección, según ha explicado en rueda de prensa este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que ha calificado el diálogo de "sincero y constructivo".

El Ministerio de Trabajo también ha puesto sobre la mesa su intención de "explorar" con el Ministerio de Hacienda "la posibilidad de relajar las reglas de desindexación que tienen que ver con la afectación en los contratos públicos de los salarios".

CEOE y Cepyme llevan años reclamando al Gobierno la actualización de los contratos públicos conforme a las subidas del SMI para poder trasladar a la administración ese aumento de costes laborales que restan rentabilidad a las licitaciones.

Los sindicatos apoyan esta reivindicación, tal y como quedó reflejado en el V AENC, el último acuerdo para la negociación colectiva suscrito por las organizaciones empresariales y sindicales.

Para Pérez Rey "no tiene mucha lógica" que las empresas no puedan trasladar a los precios de licitación en los contratos públicos "algunas de las subidas laborales", aunque ha aclarado que este asunto está a expensas de lo que digan "los ministerios competentes", fundamentalmente Hacienda. En lo que sí hay consenso dentro del Gobierno -según Pérez Rey- es en mantener el salario mínimo libre de IRPF, un punto ya acordado con el Ministerio de Hacienda que desarrollará la parte técnica manteniendo previsiblemente "la dinámica de 2025", año para el que se estableció una deducción específica.

Los sindicatos abogan por un acuerdo tripartito

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha valorado el compromiso de explorar una relajación de la ley de desindexación, aunque desconoce si tendrá que ver solo con las subidas del salario mínimo o si también aplicaría a las pactadas en convenio colectivo.

Luján ha dicho que van a hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo en el que debería estar la patronal y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes, ya que es "importante" trasladar "cierta tranquilidad económica y cierta certidumbre" tanto para las empresas como para los trabajadores en un momento en el que "Europa está siendo amenazada".

Preguntado por los plazos que ha dado el Gobierno, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, ha subrayado que el proceso de negociación debería ser "cuestión de días" para no dificultar el procedimiento de gestión que implica la actualización de los salarios y que afecta a más de un millón y medio de personas y miles de empresas.

Pacheco también se ha referido a la modificación necesaria de la Ley de desindexación, "sumamente relevante" para garantizar que los incrementos del salario mínimo lleguen al conjunto de trabajadores y acabar así con "una anomalía democrática" que afecta a los empleados de empresas que prestan servicios o actividades a las Administraciones Públicas.