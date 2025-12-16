El Gobierno se reúne con la patronal y los sindicatos para ver si hay margen en la negociación del SMI

El Ministerio de Trabajo se ha reunido este martes con sindicatos y patronal para valorar si hay margen de negociación para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, pero sin plantear una propuesta ni aclarar si el Gobierno mantendrá exenta de tributación esta retribución mínima, según fuentes sindicales.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a EFE que la reunión ha servido para trasladar a los agentes sociales el informe de la comisión de expertos, que recomendó una subida del 3,1% sin tributación y del 4,7% si paga IRPF.

Tras esta primera toma de contacto, el Gobierno hará próximamente una primera propuesta sobre el SMI para 2026 con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, ha añadido el ministerio.

"Esperábamos que el Gobierno trasladase su posición, pero nos ha manifestado que primero quería conocer los márgenes de negociación ante las propuestas hechas públicas por los sindicatos y la patronal", ha dicho tras la reunión el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, en referencia al 7,5% que piden los sindicatos y al 1,5% planteado por la patronal.

Pacheco ha explicado que los sindicatos están en condiciones de rebajar su propuesta siempre que se garantice que los perceptores del SMI cobrarán el 60% del salario medio neto.

Además ha reclamado que se modifique la regulación actual que permite a las empresas neutralizar la subida del salario mínimo a través de la compensación y absorción de los complementos salariales, un aspecto en el que reconoce que será difícil concitar el apoyo de CEOE y Cepyme.

El salario mínimo cada vez es el de más gente: el número de perceptores pasa del 3,5% en 2018 al 7,4% en 2023 Ver más

El Ministerio de Trabajo ya ha puesto en consulta pública previa un real decreto para desarrollar por la vía reglamentaria, sin convalidación del Congreso, el artículo del Estatuto de los Trabajadores que regula el SMI, con lo que daría por completada la transposición a la legislación española de la directiva europea de salarios mínimos.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha explicado que los sindicatos también quieren que se incorpore a este real decreto el observatorio de márgenes empresariales como uno de los parámetros de subida del salario mínimo.

De esta forma habrá dos reales decretos que formarán parte de un eventual acuerdo, el que transpondrá la directiva de salarios mínimos y el que fijará la subida del SMI para 2026, que en este último caso es la vía habitual para una decisión que es potestativa del Gobierno y no requiere validación ni de los agentes sociales ni del Parlamento, solo consulta previa con patronal y sindicatos.