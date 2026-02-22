Una persona sin hogar, en estado crítico tras recibir una paliza de un hombre en una calle de Girona

Una persona sin hogar se encuentra en estado crítico después de que un hombre lo haya agredido este domingo en la vía pública en Girona por causas que se investigan, el agresor ha sido detenido posteriormente por los Mossos.

Fuentes de la policía catalana han explicado a EFE que este suceso, que ha avanzado el Diari de Girona, ha ocurrido sobre las ocho de la mañana en el paseo de Olot de la capital gerundese. En esa vía, un joven de 26 años ha comenzado a apalizar con saña al hombre. Avisados los Mossos de la agresión, han acudido al citado paseo cuando el agresor todavía estaba pegando a la víctima.

Los incidentes tras el fallido encuentro de 'therians' en Barcelona acaban con cuatro detenidos Ver más

Al percatase de la presencia policial, el agresor ha intentado huir y ha intentado agredir también a los agentes.

Posteriormente, los Mossos lo han detenido por los delitos de agresión a la víctima y atentado contra los agentes de la autoridad y han abierto una investigación para conocer el origen de este caso.

Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), por su parte, han atendido en primera instancia a la víctima en el paseo de Olot y luego lo han trasladado al hospital Josep Trueta de Girona, donde ha quedado ingresado en estado crítico.