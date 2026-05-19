Banco Santander refuerza su plan integral para las personas mayores

Banco Santander ha lanzado un nuevo espacio web pensado por y para las personas mayores de 65 años, un colectivo que ya supera los 9,6 millones en España según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En un contexto marcado por el envejecimiento de la población, con la más que preocupante bajísima natalidad y los avances tecnológicos que aceleran la digitalización de servicios como los financieros, Banco Santander apuesta por un modelo de banca humano, accesible y adaptado que combina atención personalizada, acompañamiento digital y soluciones específicas para esta etapa de la vida.

En este sentido, la entidad acaba de estrenar un espacio web pensado para acompañar a los mayores. Santander Senior facilita a los que superan los 65 su acceso a información, productos y servicios adaptados a sus necesidades y demandas y los acompaña en el entorno digital.

Entre las principales medidas de la entidad, destaca su refuerzo de la atención a este colectivo: atención telefónica preferente y, a partir de los 70 años, atención a través de gestores especializados para acompañar en gestiones cotidianas y prioridad de atención en las oficinas, con posibilidad de cita previa y horario ampliado de caja hasta las 14 horas.

Digitalización y acompañamiento

Este nuevo espacio web, supone una completísima guía dedicada a las personas mayores, que reúne de forma sencilla, accesible e intuitiva contenidos de interés, información práctica y recursos relacionados con la gestión financiera y la seguridad en su operativa digital. Porque la seguridad es uno de los ejes centrales del nuevo espacio digital y por eso la web incluye contenidos específicos para prevenir estafas y fraudes.

El portal senior también reúne todos los productos diseñados para responder a las demandas y necesidades reales de los más mayores; desde la gestión diaria hasta la planificación de su economía a largo plazo; cuenta sin comisiones, adelanto del cobro de la pensión, soluciones de ahorro a su medida o seguros específicos – salud, decesos, dependencia, etc- son sólo algunos ejemplos.

Acceso al efectivo en toda España

Para garantizar el acceso a los servicios financieros fuera del entorno digital, el nuevo espacio web senior de Santander nos recuerda sus canales físicos alternativos; además de las oficinas, la disponibilidad de Correos Cash para retirar o ingresar efectivo en más de 2.300 oficinas de Correos donde, también se puede solicitar la entrega de efectivo a domicilio a través de los carteros. Una solución muy útil en algunas poblaciones rurales o para personas con movilidad reducida.

Más allá de los servicios financieros

Para Banco Santander, el compromiso con el colectivo senior va un paso más allá de lo financiero y a través de acuerdos de colaboración como los de Cruz Roja, el banco facilita acceso a los servicios de teleasistencia en condiciones preferentes y participación en programas de voluntariado de la ONG para un envejecimiento activo.

El nuevo espacio diseñado para los senior se complementa con programas de educación financiera –“Finanzas para Mortales”- con talleres gratuitos específicos para mayores de 65 años; embajadores digitales en las oficinas para ayudar a resolver dudas con la app, los cajeros o la banca online y aplicaciones y cajeros con accesibilidad mejorada -letra grande, alto contraste, guiado por voz, etc- para facilitar la experiencia de los clientes.

El objetivo es que cada cliente elija cómo relacionarse con el banco sin renunciar a su autonomía ni sentirse excluido por la tecnología.

En definitiva, el nuevo espacio senior muestra un enfoque y una propuesta integral de la relación que Santander quiere mantener con las personas mayores desde la cercanía, la inclusión, la confianza y la accesibilidad para garantizar que ningún cliente se quede atrás en un entorno cada vez más digital.