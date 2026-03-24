Una década apoyando a las pymes: Banco Santander y la Cámara de España lanzan el Premio Pyme 2026

El peso absolutamente mayoritario de la economía española descansa sobre las pequeñas y medianas empresas que pueblan el país. Son ese tipo de compañías que poseen hasta 249 empleados y que, en la actualidad, suponen más del 99 por ciento del entramado empresarial español.

Según el último informe ‘Cifras PYME’, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo y publicado con datos de diciembre de 2025, el número total de empresas que existe en España se acerca a los 3 millones, en concreto, 2.963.583. De ellas, 2.957.564 son pymes y el resto, tan solo 6.019, cuentan con más de 249 asalariados.

El porcentaje varía ostensiblemente cuando de lo que hablamos es de empleo. Así, las grandes empresas dan trabajo a más de 7 millones de asalariados en España, mientras que los más de 11 millones restantes desempeñan su labor en pequeñas y medianas empresas.

El compromiso de Banco Santander con las pymes está intrínsecamente ligado al propósito de ayudar a las personas y a las empresas a prosperar. Lo hace convirtiéndose en la mejor plataforma abierta de servicios financieros, actuando de forma responsable y ganándose la confianza de los pequeños y medianos empresarios del país.

Y también, desde hace una década, y en colaboración con la Cámara de España, ejemplifica ese apoyo irrenunciable con la convocatoria anual del Premio Pyme del año. Hasta el próximo 14 de abril está abierto el plazo de presentación de convocatorias para la edición de este 2026.

En estos primeros diez años de premios, 12.500 empresas han participado en un certamen que se ha consolidado como el galardón de referencia para reconocer la labor y los méritos de las pequeñas y medianas empresas de todo el país, auténticas palancas de generación de riqueza y creación de empleo.

Para concurrir al Premio Pyme del Año, las empresas interesadas solo deberán cumplir tres condiciones: que posean una plantilla de menos de 250 empleados, que su facturación anual sea inferior a los 50 millones de euros y que tengan su sede social en la provincial en la que vayan a presentarse. Las seis empresas ganadoras en cada provincia concurrirán en sus respectivas categorías al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se fallará en el primer trimestre de 2027.

Las empresas interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en la web de la Cámara de España o de las Cámaras de Comercio participantes, donde también se publicarán las bases del concurso.

Además del premio PYME a la empresa más destacada del año, también se otorgarán cuatro accésits en los que se destacarán compañías que apuesten por la internacionalización, la innovación y la digitalización, la formación y el empleo y la sostenibilidad.

Como principal novedad con motivo del décimo aniversario del premio, en cada provincia se concederá la Mención al Legado Empresarial, destinada a reconocer a aquellas empresas que destaquen por su impacto económico y social en su territorio.

La salmantina Tebrio, última ganadora

Hace escasas semanas, Su Majestad El Rey Felipe VI entregó el galardón que le acredita como Premio Pyme del año 2025 a Adriana Casillas, CEO de la compañía salmantina Tebrio Group S.L. Se trata de una compañía biotecnológica líder en la cría industrial del insecto Tenebrio Molitor y su transformación en ingredientes para alimentación animal, vegetal y usos industriales.

Desde la empresa salmantina aseguran que el premio supone “un reconocimiento muy importante al trabajo que venimos realizando desde hace años para innovar en el ámbito de la biotecnología y la sostenibilidad”, y se muestran muy satisfechos por lo que el galardón les está proporcionando: “Nos ha aportado una gran visibilidad, nos ha ayudado a reforzar nuestra credibilidad ante clientes, inversores y aliados, y ha sido también un impulso interno para todo el equipo, que ha visto reconocido su esfuerzo y compromiso con el proyecto de Tebrio. Además, nos ha abierto nuevas oportunidades de colaboración y nos ha animado a seguir creciendo y aportando soluciones sostenibles a la cadena de valor agroalimentaria en España y a nivel internacional”.

Justo cuando el periodo de presentación de candidatura está abierto para la próxima edición, los responsables de Tebrio animan al resto de las pymes a intentarlo. “Más allá del premio en sí, el proceso de candidatura sirve para hacer una reflexión sobre quiénes son, qué les diferencia y qué impacto están generando. Les animaríamos a contar su historia con honestidad, a poner en valor su aportación al tejido empresarial y a confiar en el potencial de sus equipos”. Y concluyen: “Participar en el Premio Pyme del Año es una excelente plataforma para ganar visibilidad, generar nuevas conexiones y reforzar su posicionamiento en un entorno cada vez más competitivo”.

En esta novena edición del Premio Pyme del Año se inscribieron 1.770 empresas de 50 provincias. En su organización, como ocurrirá también en la edición de 2026, participaron 54 Cámaras de Comercio Territoriales, 13 Direcciones Territoriales de Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española.