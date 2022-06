Almodóvar, Samantha Hudson y Carolina Iglesias, premiados por Igualdad con el Reconocimiento Arcoíris

El cineasta Pedro Almodóvar, la cómica Carolina Iglesias y la cantante Samantha Hudson, han sido premiados este lunes por el Ministerio de Igualdad con el Reconocimiento Arcoíris 'Orgullo de País' por su "esfuerzo y dedicación" de "hacer normal lo que es normal".

En la víspera del Día Internacional del Orgullo, el departamento que dirige Irene Montero ha reconocido la visibilidad, la diversidad y la inclusión en España con la entrega de la segunda edición de estos premios, que han sido destinados a diversas personalidades destacadas por la visibilización y defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, ha informado Europa Press.

Entre los premiados de este año también se encuentran el director general de Discapacidad, Jesús Martín Blanco; la actriz, guionista y directora Abril Zamora; las activistas saudíes Amal y Ebtisam; el presentador Paco Tomás; las cómicas Irantzu Varela y Nerea Pérez de las Heras; así como la abogada y doctora en ciencias de la comunicación, Charo Alises.

"He asistido y participado y me han dado múltiples premios en muchísimas ceremonias. Esta es la más emocionante a la que he asistido. Pocas veces he estado tan de acuerdo con lo que se ha dicho aquí arriba", ha señalado el cineasta Pedro Almodóvar, quien ha admitido que el lugar donde se han celebrado los premios, en los jardines de la Residencia de Estudiantes de Madrid, le transmite mucha emoción.

Del mismo modo, ha continuado reafirmando la importancia de estos galardones y de lo que representan. "Quiero escribir sobre este momento, en este lugar en el que me reconozco, con todos estos discursos por los que yo daría la vida", ha dicho, a la par que ha rememorado que, desde que comenzó haciendo cine en los 70, en sus películas siempre "había muchas travestis, transexuales, gays..." porque prefería vivir en esa realidad. "Desde el primer momento que me puse a escribir y a dirigir, lo único que quería era imponer mi punto de vista, imponer el universo en el que vivía, me daba igual que no fuera exactamente ideal", ha asegurado.

"Decidí que mi modo de vengarme del franquismo era no concederle ni siquiera la capacidad de que quedase algún fantasma de esa época", ha explicado. Además, Almodóvar ha celebrado cómo ha cambiado la sociedad en los últimos 45 años, a la vez que ha mostrado preocupación por el futuro. "Es cierto que en los últimos años hemos retrocedido un poco. Es algo contra lo que debemos luchar porque nunca hasta ahora había habido un partido legalizado y con presencia en las Cámaras que expresa libremente ser homófobo", ha afeado.

Por su parte, la cantante Samantha Hudson ha señalado que, a su juicio, la ultraderecha sigue teniendo presencia en España. "Franco ha muerto pero el fascismo sigue vivo. La ultraderecha está comiendo terreno en los derechos, pero nosotras tenemos pensado seguir viviendo, ocupar espacios, e invadir lo público", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que "hay que construir un futuro esperanzador donde haya más tolerancia".

Igualmente, el presentador Paco Tomás ha recordado que el Orgullo "es una lucha política" y que "empezó por una revuelta y un grupo de personas que se saltaron la ley porque era injusta". Así, ha insistido en que las mujeres y las comunidades como la LGTBIQ+ "tienen derechos malditos", porque "en cualquier momento lo pueden quitar".

Por ello, ha animado a combatir a "esas personas que están unidas para hundir los derechos" y ha hecho un guiño a la labor que se defiende en favor del colectivo LGTBIQ+ desde la radio y televisión pública. "Hay que proteger lo público, del mismo modo que la sanidad y la educación, también hay que proteger los medios de comunicación públicos. Porque gracias a estos espacios aparecemos", ha dicho Tomás.

También se ha pronunciado la cómica Irantzu Varela, que ha reclamado la derogación de la ley de extranjería reclamando así "la regularicen a todas las personas y se deje de asesinar a las personas en las fronteras".

También ha apelado a la igualdad el director general de Discapacidad, Jesús Martín Blanco. "El Orgullo es un derecho que también se le negó a los discapacitados. Nuestros cuerpos son el primer territorio en conflicto, cuerpos que otros patologizaron, y las personas con discapacidad nos creímos este relato asumiendo que carecíamos de vida sexual y afectiva. Hoy nos ha convocado la libertad, que no es un eslogan vacío, es un valor supremo de los derechos humano, que no se entiende cuando no va precedido por la igualdad. Somos libres cuando la igualdad pivota en la cotidianidad", ha aseverado.

Presencia de Irene Montero

El acto, que ha sido celebrado en los jardines de la Residencia de Estudiantes de Madrid, ha estado conducido por el presentador Jordi Cruz, popular por conducir formatos como Club Disney o Art Attack, y ha contado con la participación de la ministra de Igualdad, Irene Montero; la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; y la directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo. Como broche final, el evento ha sido amenizado con las actuaciones musicales de Rodrigo Cuevas y Noelia Heredia La Negri, dos referentes LGTBI en el mundo de la música.

En este sentido, Montero ha subrayado que esta entrega de reconocimientos es para personas que "con su trabajo, con su experiencia de vida, con su lucha y con sus cuerpos han hecho de España con un país con mucho orgullo", al tiempo que ha puesto en valor los "excelentes profesionales" que son los galardonados, así como "las identidades de género y el orgullo ante expresiones de género no normativas" que representan.

"Habéis puesto vuestro cuerpo y vuestro corazón por una oportunidad para vuestra felicidad y la felicidad de miles de personas en España y el mundo entero", ha destacado la ministra de Igualdad. Siguiendo esta línea, ha recordado que en estos premios también tiene un papel importante el humor. "Reivindicamos el humor y la ironía, como herramientas políticas, para debilitar unas normas que oprimen y aprietan", ha añadido.

Finalmente, la ministra ha resaltado la importancia de que la ley trans, aprobada este lunes el Consejo de Ministros, "tenga un trámite ágil para que sea por fin una ley". "El compromiso de este Ministerio y de este Ejecutivo de coalición es que en ese paso importante vais a tener al Gobierno dándoos la mano, nunca más va a haber un país sin vosotras", ha apostillado.

"Esta ley no solamente es un paso de gigantes, es un paso para el conjunto de la sociedad. Es de las leyes que no se olvidan, porque hacen mejores nuestras vidas. 'Mucho y más orgullo de país'" ha sentenciado Montero.

Asimismo, a la entrega de premios también han asistido la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, entre otros.

Finalmente, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha clausurado el acto celebrando que "hoy se llora de alegría porque este país es mejor con esta ley" y ha reiterado que lo que se reivindica en el Orgullo "no es el amor, es el derecho a la felicidad, el derecho al trabajo, a la intimidad, a la libre personalidad, a la educación, a la libertad, a ser felices... y hoy ha dado un paso más".

"El Orgullo es una cuestión política, democrática, es resiliencia. El orgullo es sentirnos seguras y queridas. Muchísimo orgullo de vosotras y de esta ley que avanza hoy", ha añadido.