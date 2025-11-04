Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza a manos de un hombre que era su pareja

La Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años perpetrado este martes en Zaragoza, supuestamente a manos de su pareja, con la que convivía y que ya ha sido detenida, según la Delegación del Gobierno en Aragón, según informa EFE.

El crimen se ha cometido a la calle Privilegio de la Unión, en el barrio de San José de la capital aragonesa, según ha informado la Policía Nacional.

En el lugar de los hechos, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado a los medios que en torno a las 8:30 horas de este martes se ha recibido una llamada de unos vecinos del domicilio de la pareja, en la que se alertaba de que estaban oyendo una fuerte riña.

Una patrulla se ha presentado en el domicilio y en un primer momento el varón ha impedido la entrada de los agentes a la casa, por lo que han tenido que actuar por la fuerza.

En el interior han encontrado a la mujer, con varias cuchilladas en el cuerpo.

Aunque han intentado hacerle maniobras de recuperación, ha sido imposible salvar la vida de la mujer, llamada Eugenia y de 49 años y que, según Beltrán, no estaba incluida en el sistema VioGén.

Zahra, de 47 años, es la víctima mortal número 34 por violencia de género este año Ver más

A falta de concluir las investigaciones, el delegado del Gobierno ha explicado que no consta que la pareja tuviera hijos.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación.

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían al menos 35 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año; 1.330 desde que comenzaran las estadísticas.