Zahra, de 47 años, es la víctima mortal número 34 por violencia de género este año

Zahra, de 47 años y asesinada presuntamente por su expareja en Moguer (Huelva), es la víctima mortal número 34 por violencia de género en lo que va de 2025 en España y la número 1.329 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003, según informa EFE.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes la naturaleza machista del crimen y ha informado de que no constaban denuncias por maltrato machista contra el presunto feminicida, de 56 años y que ya ha sido detenido.

Zahra, de origen marroquí, trabajaba y vivía en una finca agrícola en Moguer, donde fue asesinada con un arma blanca el domingo presuntamente por su expareja, un ciudadano de Burkina Faso.

Fueron los compañeros de trabajo de la víctima quienes hallaron su cadáver cuando fueron a buscarla porque no había acudido a su puesto. La hija de la víctima contó a los agentes que el detenido amenazó a su madre la semana anterior después de que ésta le contara que iba a casarse con otra persona.

Zahra es la víctima mortal número 11 por violencia de género en lo que va de 2025 en Andalucía, donde han sido asesinadas 278 mujeres desde 2003.

De las 34 víctimas de 2025, 21 eran de nacionalidad española y 13, de origen extranjero, al igual que los feminicidas que acabaron con sus vidas.

En ocho casos constaban denuncias contra los presuntos agresores, el 23,5%. Doce de las víctimas, entre ellas Zahra, fueron asesinadas por sus exparejas, y 22 por sus parejas.