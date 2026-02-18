Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

Una mujer ha sido asesinada este miércoles en la calle López de Hoyos de Madrid, en un posible caso de violencia machista por el que la Policía ha detenido a un hombre, han informado a EFE fuentes policiales.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este presunto crimen machista, según ha informado en redes sociales.

Prisión para el detenido por asesinar a su expareja en un centro de salud de Benicàssim Ver más

Noticia en ampliación.