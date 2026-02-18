Transparencia total
Transparencia total
VIOLENCIA MACHISTA

Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

  • La Policía ha detenido a un hombre como presunto autor del delito
  • La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este presunto crimen machista
Protesta contra la violencia machista. E.P.

Una mujer ha sido asesinada este miércoles en la calle López de Hoyos de Madrid, en un posible caso de violencia machista por el que la Policía ha detenido a un hombre, han informado a EFE fuentes policiales.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este presunto crimen machista, según ha informado en redes sociales.

Noticia en ampliación.

