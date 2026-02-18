Prisión para el detenido por asesinar a su expareja en un centro de salud de Benicàssim

El juzgado número 1 de la sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Castellón, en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar a su ex pareja sentimental, el pasado lunes, en el Centro de Salud de Benicàssim.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato.

Muere la enfermera apuñalada en Benicàssim (Castellón) por su expareja, ya detenido Ver más

Ana, enfermera de 64 años y madre de dos hijos, fue asesinada a mediodía del lunes por su expareja, de 70, mientras trabajaba en el centro de salud de la localidad. La víctima fue asistida por sus propios compañeros y trasladada al Hospital General de Castellón, pero finalmente falleció.

El Ministerio de Igualdad confirmó el martes la naturaleza machista del crimen, lo que la convierte en la séptima víctima mortal de violencia machista en 2026, y la primera de este año en la Comunitat Valenciana.

Según Igualdad, no figuraban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que fue detenido tras apuñalarla.