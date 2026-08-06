Los asesinatos machistas marcan el inicio de agosto con dos nuevos casos en pocas horas

Laura, de 50 años y madre de dos hijas menores, asesinada en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes (Asturias), y Gloria, de 44 años y madre de una hija, en un centro comercial de Murcia, son los últimos crímenes machistas que elevan a 35 las víctimas de violencia de género en 2026.

Igualdad ha confirmado que en estos dos crímenes machistas cometidos este miércoles existían denuncias previas.

Con estos asesinatos, el número de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o expareja asciende a 1.376 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Además, 26 menores han quedado huérfanos por violencia de género este año y 536 desde 2013.

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En Llanes (Asturias), Laura, guardia civil y madre de los gemelas de 14 años y de un hijo de 18 años, fue asesinada en el cuartel por su expareja, de 49 años, también agente del Instituto Armado, tenía expedientes abiertos por violencia machista en el juzgado de esta localidad.

Gloria, que tenía una hija menor, fue asesinada en un centro comercial de Murcia, en el lugar de trabajo del agresor, de 38 años, que ha sido detenido este jueves en un área de servicio de la localidad murciana de Puerto Lumbreras y que habría confesado el crimen a varios familiares y a un compañero de trabajo.

Tras estos crímenes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han reclamado todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.