Los datos desmontan el último bulo de las derechas: la violencia vicaria la ejercen más hombres que mujeres

No nos escupan por el infanticidio de Gijón. Claro que nos ha helado el corazón. Yo he visto en mi profesión niñas violadas, devastadas, asesinadas. Pero es repugnante utilizar esa muerte contra el Gobierno. Es violencia, pero no machista. Otras causas exigen otras medidas. (1)👇🏾 pic.twitter.com/uaQatWpJwJ