Elisa Mouliaá comunica al juez que sigue adelante con la acusación contra Errejón

La actriz Elisa Mouliaá ha comunicado al juez Adolfo Carretero que continúa con la acusación contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales, al considerar "deleznable" que la Fiscalía solicite la absolución para él, según recoge EFE.

Mouliaá ha acudido junto a su letrado al juzgado para comunicar que se ha replanteado la decisión que comunicó el pasado miércoles, cuando presentó un escrito diciendo que renunciaba de forma "irrevocable" a la acusación particular por motivos de salud y personales, aunque no se retractaba de la denuncia contra el expolítico.

Una vez que el escrito llego al juez Adolfo Carretero, éste le pidió que lo corrigiera, ya que no estaba firmado por abogado ni procurador, o de lo contrario el proceso seguiría adelante porque ya se había decretado apertura de juicio oral, en un proceso en el que acusaban tanto la actriz como la asociación Adive como acusación popular.

El lunes el letrado de Mouilaá adelantó que la actriz había cambiado de parecer y ya este martes ambos han acudido al juzgado para confirmar que la actriz seguirá adelante porque le parece "deleznable" que la Fiscalía "escriba un escrito de absolución" en el que afirma "que hubo consentimiento", cuando no hay pruebas de esto.

"Yo me he quedado diez meses presentando pruebas, cotejadas de mensajes de ese mismo día contando que me acosó, que me humilló y que me invadió", ha añadido, asegurando que el abuso del político le causó "estrés postraumático". Ha añadido que lo ocurrido es "verdaderamente injusto", ya que ella lo que hizo fue "dar la cara" por las mujeres tras "múltiples denuncias anónimas" tras las que Errejón dimitió de sus cargos en octubre de 2024.

"Yo lo único que hice fue decir que esto era verdad para proteger a las mujeres. Así que lo que lo que ha pasado conmigo es vergonzoso porque se ha generado un sistema de descrédito, de burla...se han sacado bulos", ha denunciado ante los numerosos medios que la seguían ante los juzgados. Ha dejado claro que "es normal que otras víctimas no se atrevan a dar el paso", ya que ella, ha dicho, se ha quedado "sola".