Liberan en Almería a una mujer captada con el método 'lover boy' y explotada sexualmente

La Policía Nacional ha liberado en Almería a una mujer que había sido captada en Chipre mediante el método 'lover boy' y estaba siendo sometida en España a agresiones sexuales y a un control extremo por parte de dos hombres, que han sido detenidos, según informa EFE.

La investigación ha permitido acreditar que los arrestados generaban mediante este método una falsa relación afectiva para atraer a la víctima con promesas de estabilidad y empleo, sufragando su traslado para crear una deuda económica con la que ejercer control sobre ella, según ha informado este lunes la Policía.

Una vez en España, la mujer fue trasladada de Málaga a Almería, donde los autores le revelaron sus verdaderas intenciones: debía prostituirse para saldar la supuesta deuda.

La víctima ha relatado que era obligada a enviar videollamadas desde puntos concretos de la vivienda, sufría vejaciones continuas, amenazas y castigos físicos, y que los tratantes la fotografiaban para publicitarla en portales de contacto. Ante su negativa a ejercer la prostitución, uno de los acusados incluso llegó a buscar terceros en Inglaterra para trasladarla allí y continuar la explotación.

Tres detenidos por explotar sexualmente a mujeres, sometidas a "condiciones inhumanas" Ver más

La intervención policial se inició cuando la mujer pidió ayuda a familiares, que acudieron de inmediato a dependencias policiales. Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana lograron localizarla, acompañada de uno de los presuntos tratantes, que amenazó de muerte a los policías antes de ser arrestado.

El segundo implicado ha sido detenido tras un dispositivo de vigilancia.

El operativo se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, en funciones de guardia, que ha ordenado prisión para el principal acusado.