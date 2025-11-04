Tres detenidos por explotar sexualmente a mujeres, sometidas a "condiciones inhumanas"

Tres personas han sido detenidas en Dos Hermanas (Sevilla) acusadas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual dentro de la Operación Cano, que ha permitido liberar a víctimas sometidas a un "control férreo y condiciones inhumanas", como ser rociadas con agua fría para que se mantuvieran despiertas, según informa EFE.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la organización criminal captaba a las víctimas entre mujeres en situación de vulnerabilidad, a las que los proxenetas "seducían" en su país de origen con el conocido método del 'Loverboy', consistente en fingir una relación sentimental para ganarse su confianza.

Las mujeres, con falsas promesas de empleo en España, eran trasladadas y posteriormente obligadas a ejercer la prostitución.

Los agentes constataron que los presuntos autores habrían obtenido unos 100.000 euros en solo siete meses gracias a la explotación sexual de varias mujeres.

La investigación, desarrollada con la colaboración de una organización no gubernamental especializada en la lucha contra la trata de seres humanos, permitió localizar a una víctima e identificar al grupo criminal responsable.

'Incluso enfermas'

Estos controlaban a las mujeres mediante cámaras y teléfonos, y las obligaban a enviar su ubicación y a ejercer la prostitución sin descanso, incluso enfermas.

Sin horario y continuamente disponibles, eran incluso rociadas con jarros de agua fría en el rostro para mantenerlas "despiertas y activas", ha detallado la Policía.

Las víctimas entregaban todo el dinero obtenido y acumulaban deudas falsas de unos 4.000 euros, supuestamente derivadas de los gastos de viaje o manutención.

Una de ellas fue engañada con una oferta para cuidar a personas mayores pero, al llegar a España, fue obligada a ejercer la prostitución las 24 horas del día, anunciada en páginas de contactos controladas por los proxenetas.

La operación, fruto de una larga investigación coordinada entre los agentes de Extranjería y Fronteras de Córdoba y Dos Hermanas, ha culminado con la detención de los tres principales implicados, que han pasado a disposición judicial.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos.