La secretaria de Estado de Igualdad, a una diputada de Vox: "Quiero que recuerde esta cara porque yo he sufrido violencia sexual"

La Comisión de Igualdad del Congreso se ha alargado este miércoles más de lo previsto. Tras casi tres horas de sesión, llegó el turno de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, encargada de resumir las principales líneas estratégicas del Ministerio de Igualdad en lo que va de legislatura y sus previsiones de cara al futuro. Hacia el final de su intervención, ha decidido contestar al negacionismo de la ultraderecha reconociéndose, en primera persona, como víctima de violencia sexual: "Cada vez que dice que la violencia no existe le está diciendo a mujeres como yo que lo que nos ha pasado es una ficción".

Rodríguez se toma, primero, unos segundos para meditar. Lo hace consciente del impacto de tu testimonio y desde la rabia contenida de quien tan solo unos minutos antes ha tenido que escuchar, en silencio, las tesis negacionistas vertidas por la diputada ultra Carla Toscano. "Hay una versión fácil, que es decirle que no voy a contestar", admite. Pero enseguida se decanta por la otra vía: la más difícil y la más honesta. "Quiero que recuerde esta cara porque yo he sufrido violencia sexual y tengo muchos momentos de mi vida en que mi vida es una mierda. Y quiero que lo recuerde. Porque cada vez que usted dice que la violencia no existe, le está diciendo a mujeres como yo que lo que nos ha pasado es una ficción. Y este dolor no se va", ha lanzado finalmente Rodríguez.

La secretaria de Estado ha esgrimido que la "única manera" de reparar ese daño es poner en marcha todos los engranajes de las políticas públicas contra la violencia de género. Nada que ver, ha sentenciado, con "los chiringuitos" que utiliza como caricatura habitual la extrema derecha. Rodríguez ha defendido la presencia de psicólogos en la sanidad pública que contribuyan a la recuperación de las víctimas, ha elogiado la labor de los trabajadores sociales que informan a las mujeres sobre los recursos a su disposición y ha puesto en valor el acompañamiento jurídico a la hora de interponer una denuncia. "Para eso sirve lo que hacemos, y sí salva vidas. El feminismo a mujeres como a mí nos salva la vida. Quiero que lo recuerden".

El peso emocional de su relato ha concedido a la compareciente, visiblemente afectada, la fuerza suficiente para defender la "dignidad" de las víctimas. "Piénselo bien cada vez que vuelva a decir que la violencia no existe. Porque existe y la sufrimos. Y ya está bien, alguien se lo tiene que decir. Se lo digo desde el corazón y pensando en todas las mujeres que han sufrido esto".