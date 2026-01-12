El Tribunal de Cuentas fiscalizará el sistema de pulseras telemáticas para agresores

El Tribunal de Cuentas fiscalizará este año el sistema Cometa de seguimiento telemático de agresores machistas con orden de alejamiento, tanto la adjudicación como la ejecución del contrato hasta finales de 2025. Entre las 118 actuaciones programadas para este ejercicio por el tribunal fiscalizador, presidido por Enriqueta Chicano, hay cuatro que tienen que ver con el ámbito de la igualdad y la lucha contra las violencias machistas.

Abordar la fiscalización del contrato de Cometa ha sido decisión propia del Tribunal de Cuentas. Esta evaluación se acometerá meses después de que trascendieran problemas generados tras el cambio de contrato del sistema de control de agresores machistas, así como otros fallos técnicos. El Tribunal de Cuentas también evaluará en este ejercicio la utilización de fondos públicos que han hecho tres servicios relativos a la lucha contra las violencias machistas y cuya gestión se vinculó en los últimos años a los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así, fiscalizará la creación y puesta en funcionamiento de los centros 24 horas de atención integral a las víctimas de violencia sexual, las subvenciones para la atención e inserción sociolaboral y de acompañamiento a las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación y mujeres en contextos de prostitución y las subvenciones para la mejora integral del servicio de teleasistencia de víctimas de violencia machista (Atenpro).

Estas tres evaluaciones abarcarán la actividad entre 2021 y 2025. La relativa a Atenpro estará lista en 2026, mientras que las de los centros de crisis y las de atención a víctimas de explotación sexual no se esperan hasta 2027.

Además de estas fiscalizaciones específicas, el Tribunal de Cuentas hará otras en las que la igualdad de género tendrá una destacada relevancia, como son la planificación de los recursos en la Administración General del Estado y de los recursos humanos en los ministerios de Defensa; Interior; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Sanidad; Educación, Formación Profesional y Deportes; y Cultura.