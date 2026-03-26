La violencia machista deja una mujer asesinada cada semana desde 2003

Más de una mujer asesinada a manos de su pareja o expareja cada semana. Concretamente, una cada 6,3 días. Es la insoportable realidad que deja tras de sí la violencia machista desde hace más de veinte años, retratada ahora por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, perteneciente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica, publicado este jueves.

Un total de 1.342 hombres han asesinado, desde que existe recuento, a sus parejas o exparejas. En la primera década de la estadística, una mujer era asesinada cada 5,7 días, un promedio que ha ido experimentando un descenso progresivo conforme han avanzado los años. En la segunda década, se registra un feminicidio cada siete días. La evolución es pausada, pero paulatina, lo que demuestra que las políticas públicas sí tienen impacto en la vida de las mujeres.

Aunque en la inmensa mayoría de los casos no existía una denuncia previa, el 25,8% de las víctimas sí había dado el paso de acudir a las autoridades para pedir ayuda y un 11,5% estaban, sobre el papel, protegidas por el sistema a través de medidas de alejamiento en vigor.

En el 47,1% de los casos analizados, existía un vínculo matrimonial, mientras que en el 63% todavía mediaba una relación de convivencia entre la víctima y su maltratador. El 75,6% de las víctimas mortales eran madres: un total de 1.046 menores han quedado, como consecuencia de la violencia machista, en situación de orfandad.

Cuándo, dónde y quién

Históricamente, julio es el peor mes para las mujeres: el promedio de feminicidios es de 6,2 asesinatos ese mes. En abril, la media desciende a 4,2 feminicidios. El verano se ha configurado tradicionalmente como un momento de alerta extrema en términos de violencia machista, especialmente debido a un mayor grado de convivencia y al aumento de los mecanismos de control por parte de los maltratadores. Siguiendo la misma lógica, el domingo es el día que figura con mayor frecuencia en la estadística global.

Un vistazo al perfil de víctimas y victimarios permite trazar una conclusión sólida: la violencia de género es interseccional. No obstante, la letra pequeña muestra algunas tendencias que conviene no perder de vista. Según los datos globales, el 71,9% de los agresores tiene una edad superior a la de sus víctimas y el 63,3% eran españoles.

El lugar del crimen más habitual es el domicilio (75,9%) y el método empleado con mayor frecuencia es el arma blanca (50,2%). El 65,5% de los asesinatos con arma de fuego termina con el suicidio del agresor.

A nivel geográfico, un total de 646 municipios han registrado al menos un caso en la serie histórica. Madrid (67 casos), Barcelona (33) y València (22), son las ciudades con más feminicidios, pero Almería es la provincia con la mayor tasa de muertes en la serie temporal. Existen, en el extremo opuesto, veinte localidades de más de cincuenta mil habitantes que no han registrado ningún caso desde que existe recuento oficial.

Los menores asesinados

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El informe presenta además un análisis pormenorizado de las otras víctimas de la violencia de género: los hijos e hijas menores de edad. Este recuento, iniciado hace ahora trece años, deja un cómputo de 65 menores asesinados a manos de agresores machistas.

Se trata de menores con una media de edad que no llega a los siete años: el 73,8% tenía menos de diez años. Y un dato demoledor: el 76,9% de ellos convivía con su agresor, por lo que estaban expuestos a situaciones de violencia como parte de su cotidianidad.

El 84,6% de los maltratadores eran los padres biológicos de las víctimas mortales y el 15,4% pareja de la madre. En estos casos, la existencia de denuncia previa es notablemente superior en comparación con los datos relativos a la violencia en pareja: en el 33,3% de los casos registrados, las víctimas habían dado la voz de alerta.