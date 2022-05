10 de mayo: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

La Inteligencia de EEUU teme que Putin intente conectar el Donbás con Transnistria

Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos han indicado que sospechan que el interés de Rusia de centrar en el este de Ucrania su ofensiva militar no responde a objetivos a largo plazo sino a un "cambio temporal", sino a la aspiración rusa de conectar la región ucraniana del Donbás con Transnistria, en el este de Moldavia. El presidente ruso, Vladimir Putin, dio orden en abril de concentrar las operaciones militares en el este de Ucrania, pero la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, ha opinado que sólo está ganando tiempo para volver a "recuperar la iniciativa".

Washington se prepara para "un conflicto prolongado", en el cual Moscú "todavía tiene la intención de lograr objetivos más allá de la región de Donbás", según ha explicado Haines, que ha comparecido ante la Comisión de Servicios Armado del Senado norteamericano. Los movimientos rusos en la zona sureste evidencian el interés por conectar Donbás con la península de Crimea, pero la Inteligencia norteamericana ve factible que aspire incluso a llegar a Transnistria, para lo cual tendría que tomar regiones como la de Odesa. Haines ha señalado que, en cualquier caso, la evolución del conflicto es "impredecible".

Rusia tilda de "robo" la propuesta de la UE de usar activos rusos congelados para restaurar Ucrania

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha calificado este martes de "robo" la propuesta del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, de utilizar el oro ruso y las reservas de divisas congeladas por las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania para restaurar el país europeo. "Se puede decir robo que ni siquiera intentan ocultar", ha indicado Lavrov en una rueda de prensa tras su visita a Argelia, donde ha censurado que "para Occidente se está convirtiendo en una especia de hábito".

"Congelaron en Estados Unidos el dinero que pertenece a Afganistán, del Banco Central Afgano, y quieren usarlo, no para las necesidades del pueblo de Afganistán, que ha sufrido las consecuencias de la permanencia de veinte años de los países de la OTAN, sino que quieren usarlo para otros fines que no están relacionados con la restauración de la economía afgana", ha proseguido. Así, el jefe de la diplomacia rusa ha ironizado con que "quizás pronto" el cargo de jefe de la diplomacia europea "se elimine" porque la UE "ya no tiene prácticamente una política exterior propia", sino que apoya "plenamente" los enfoques que "impone" Estados Unidos. "Pero puedo asegurarles que nos opondremos constantemente a los intentos de establecer un orden mundial unipolar y destruir los principios sobre los que se fundó la ONU", ha remachado.

Localizados 44 cadáveres entre los escombros de un edificio destruido en Izium, en la región de Járkov

Las autoridades ucranianas han localizado 44 cadáveres entre los escombros de un edificio destruido en la localidad de Izium, situada en la región de Járkov y escenario en estos últimos días de una contraofensiva para tratar de ganar terreno frente a las tropas rusas.

Un responsable local, Oleg Sinegubov, ha explicado en su cuenta de Telegram que el edificio, de cinco pisos, había sido alcanzado por un ataque a principios de marzo. Todas las víctimas serían civiles, ha añadido. Las Fuerzas Armadas ucranianas advirtieron el fin de semana de que las tropas rusas se disponen a continuar su ofensiva en dirección a Izium, en un intento por consolidar su control sobre el este de Ucrania. Izium se encuentra a medio camino entre las ciudades de Lugansk y de Járkov.

Macron y Orbán tantean por teléfono las opciones para desbloquear las sanciones contra Rusia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, han mantenido este martes una conversación telefónica que se enmarca en los esfuerzos europeos para desbloquear el sexto paquete de sanciones contra Rusia, en particular por las dudas que despierta en Budapest el veto al petróleo ruso. Un portavoz de Orbán, Bertalan Havasi, ha confirmado a la agencia de noticias Bloomberg que, junto a Macron, "han hablado de temas relativos a la seguridad energética europea", horas después de la visita por sorpresa a Budapest de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

El primer ministro húngaro ha defendido en la última semana que el embargo petrolero supondría una "bomba atómica" contra la capacidad de su país para obtener energía e incluso ha amenazado con vetar la medida. Tras la reunión del lunes entre Orbán y Von der Leyen, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, reconoció no obstante "algunos progresos". Para este miércoles estaba prevista también una reunión telemática a la que, además de a Macron y Orbán, estaban convocados los países vecinos a Hungría y la propia Von der Leyen. En dicho encuentro, aplazado por el momento, estaba previsto hablar de "la seguridad de aprovisionamiento (energético) y los mecanismos de solidaridad" por las sanciones al petróleo, según fuentes diplomáticas galas.

ACNUR cifra en 5,9 millones los refugiados ucranianos y 8 millones de desplazados internos

Más de 5,9 millones de personas han salido de Ucrania desde que Rusia lanzó el 24 de febrero su ofensiva militar, según un balance actualizado este martes por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que teme que el dato supere incluso los 8 millones en las próximas semanas. Polonia, con 3,2 millones de refugiados, es el país que más llegadas ha registrado hasta la fecha, por delante de Rumanía (884.000), Hungría (573.000), Moldavia (457.000) y Eslovaquia (404.000). ACNUR tiene registrados otros 739.000 refugiados en Rusia, aunque autoridades locales aseguran que hay más de un millón.

La cifra de desplazados internos en Ucrania ha superado ya el umbral de los ocho millones, según un nuevo balance de la ONU que se suma a los casi seis millones de refugiados que han abandonado territorio ucraniano desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó la invasión el 24 de febrero. El director general de esta agencia, António Vitorino, ha advertido de que las necesidades tanto de los desplazados como de otros civiles afectados por la guerra "crecen cada hora" y que, sin embargo, llegar a quienes requieren de ayuda sigue siendo un "reto".