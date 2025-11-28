Un incidente obliga a Airbus a modificar unos 6.000 aviones de su familia más vendida

El fabricante aeronáutico Airbus anunció este viernes que detectó un incidente en un programa de control de vuelo de su familia A320, provocado por una exposición a los rayos solares, lo que afecta a más de la mitad de los aparatos de su familia más vendida. En un comunicado, el constructor asegura que el problema puede afectar a "un número significativo de aviones de la familia A320", pero diversas fuentes del sector lo cifran en unos 6.000.

Una portavoz de la aerolínea europeo indicó a EFE que el 85% de los aviones afectados solo precisarán de un pequeño cambio informático que apenas llevará tiempo, lo que no afectará en exceso a sus programas de vuelo. Para el 15% restante será necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio. "Estamos trabajando con nuestros clientes y proveedores para limitar las consecuencias de este incidente", aseguró la portavoz.

El problema fue puesto de manifiesto por el análisis de un incidente reciente que afectó a uno de los aparatos de esa flota y que "ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo", indicó Airbus, sin dar más precisiones.

Rusia avisa de consecuencias tras las declaraciones de la OTAN sobre el posible derribo de sus aviones Ver más

Fuentes próximas a la investigación indicaron que el incidente se produjo en un vuelo de la aerolínea estadounidense JetBlue entre Cancún (México) y Newark, en Nueva Jersey (Estados Unidos), obligando a aterrizar de emergencia en Tampa, Florida (EE.UU.), tras perder el control de los comandos de vuelo y sufrir una brusca caída de altitud. Varios pasajeros resultaron heridos de poca consideración y tuvieron que ser atendidos por personal sanitario, mientras que el aparato fue apartado temporalmente de la flota.

Los análisis posteriores pusieron de manifiesto este problema que ahora obliga a intervenir a los servicios de Airbus. El fabricante aseguró que ha enviado una alerta a todas las compañías afectadas por este problema para implementar la protección de los sistemas afectados y garantizar la seguridad de la flota.

Reconoció que la puesta en marcha de esas recomendaciones "provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes", por lo que pidió disculpas a los afectados. La portavoz de Airbus insistió en que nunca antes habían sufrido un incidente de este tipo.