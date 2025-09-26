Rusia avisa de consecuencias tras las declaraciones de la OTAN sobre el posible derribo de sus aviones

El Kremlin avisó este viernes de que las advertencias de varios países de la OTAN sobre el posible derribo de aviones rusos son "peligrosas por sus consecuencias".

"Las declaraciones sobre el derribo de aviones rusos son, como mínimo, imprudentes e irresponsables, y, por supuesto, peligrosas por sus consecuencias", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa.

Horas antes, Peskov ya había calificado de "irresponsables" las palabras de políticos europeos y asegurado que no quería "ni hablar de eso".

Según el Kremlin, "las acusaciones contra Rusia de que sus aviones violaron un espacio aéreo y penetraron en algún cielo son infundadas".

"Y, por supuesto, en el contexto de tanta imprudencia, hacer declaraciones tan agresivas (sobre el derribo de aviones) supone otra escalada muy significativa de tensiones cerca de nuestras fronteras", concluyó.

Incursiones en el espacio aéreo

Anteriormente, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que los países aliados no permitirán que se sigan produciendo violaciones del espacio aéreo con aviones y con drones rusos, que han sido denunciadas por Polonia, Rumanía y los países bálticos. El Secretario General Mark Rutte confirmó el "compromiso de defensa", pero sin detallar acciones específicas a tomar.

Estas aparentes violaciones del espacio aéreo activaron consultas bajo el Artículo 4 del Tratado de la OTAN, diseñado para abordar amenazas percibidas sin activar la defensa colectiva plena del Artículo 5.

Estados Unidos, Polonia y los países bálticos abogan por "medidas firmes", inclusive la autorización para derribar aeronaves rusas que "infrinjan" el espacio aéreo aliado.

Además, según Bloomberg, representantes occidentales se reunieron recientemente con diplomáticos rusos, a los que advirtieron que estos países responderán con la fuerza a las próximas incursiones aéreas rusas.

Las tensiones fronterizas entre Rusia y los miembros europeos de la OTAN se han disparado desde que a mediados de septiembre una veintena de drones rusos penetraran en territorio de Polonia, que lo consideró "un acto de agresión".