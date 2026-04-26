Donald Trump, evacuado ileso tras un tiroteo durante una cena con la plana mayor del Gobierno de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado de manera abrupta este sábado de la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado, que fue interceptado y detenido, intentara entrar al evento, que se celebraba en el Hotel Washington Hilton, informa Efe.

Los centenares de asistentes a la cita, que incluían a la plana mayor del Gobierno, tuvieron que ser igualmente desalojados tras unos momentos de confusión en los que se refugiaron bajo las mesas.

Trump explicó minutos después en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

Un miembro del Servicio Secreto, responsable de la seguridad del presidente, fue alcanzado en el chaleco antibalas pero se encuentra bien. Un periodista de Efe que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

La fiscal general de Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó en una rueda de prensa posterior que el atacante ingresó en el perímetro de seguridad armado con una escopeta y se encuentra "vivo" y hospitalizado y bajo vigilancia tras ser neutralizado en los pasillos del hotel. Se trata de un varón de 31 años, originario de California. Fue detectado por el Servicio Secreto en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de ser detenido.

El presidente de Estados Unidos compartió a través de su red social, Truth Social, una serie de imágenes y un vídeo, sin texto que los acompañen, que muestran el momento de la detención y la persecución del sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena.

Esta era la primera vez que Trump asistía como presidente a la Cena de Corresponsales, un evento anual que organizan los periodistas que cubren la Casa Blanca para celebrar la libertad de prensa. El republicano, que mantiene una tensa relación con los medios de comunicación, la boicoteó durante su primer mandato.Trump ha anunciado que la cena será reagendada para dentro de un mes.

Rivales políticos como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, o la veterana congresista demócrata, Nancy Pelosi, mostraron su apoyo a Trump y condenaron la violencia en sus redes sociales, al igual que lo hicieron mandatarios internacionales comoPedro Sánchez, Javier Milei, Benjamin Netanyahu o Delcy Rodríguez.