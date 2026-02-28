Estados Unidos e Israel atacan Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán este sábado, después de semanas de amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, según el periódico The New York Times, que cita fuentes de ambos países. Una fuente de seguridad israelí ha confirmado a la Agencia EFE que se trata de un ataque conjunto de ambos países contra Teherán.

Por su parte, Irán ha anunciado, tras el ataque, el cierre de su espacio aéreo.

Mensaje de Trump en redes

Donald Trump ha confirmado a través de un mensaje en redes sociales que Estados Unidos ha lanzado un gran ataque contra Irán. El presidente estadounidense, en un vídeo de ocho minutos, ha comunicado que el país ha iniciado operaciones de combate contra Teherán: "El ejército de Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva y en curso para impedir que esta muy malvada dictadura radical amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional".

En ese mensaje, Trump ha defendido que esta operación es la consecuencia de "47 años" de "una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, atacando a Estados Unidos". Según el presidente de EEUU, el "objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de personas muy duras y terribles". Para ello, ha sostenido que lo que busca con esta campaña militar es asegurar que Irán "nunca tendrá un arma nuclear".

Además, en ese vídeo de ocho minutos, Trump se ha dirigido tanto a las fuerzas de seguridad iraníes como a la población en general: "A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo esta noche que deben deponer las armas y tendrán inmunidad total; de lo contrario, enfrentarán una muerte segura. Así que depongan las armas: serán tratados de manera justa con inmunidad total o enfrentarán una muerte segura".

En cuanto al pueblo iraní, el presidente de EEUU le ha conminado a no salir a la calle porque "caerán bombas por todas partes", pero sí que ha pedido que cuando el ataque finalice "tomen el control de su Gobierno. Será suyo para tomarlo. Probablemente esta sea su única oportunidad en generaciones. Durante muchos años han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la obtuvieron [...] Ahora tienen un presidente que les está dando lo que quieren. Así que veamos cómo responden".

Según recoge The New York Times, este ataque podría durar varios días y no tratarse solamente de una operación relámpago. Funcionarios estadounidenses han explicado al diario que estos "ataques sean mucho más extensos que el ataque estadounidense de junio pasado, que tuvo como objetivo tres instalaciones nucleares iraníes". El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha bautizado las acciones bélicas contra Irán iniciadas este sábado como "Operación Furia Épica", según ha indicado en la red social X.

No están claros hasta el momento qué objetivos han sido alcanzados, pero un funcionario de EEUU afirmó, siempre según el medio, que la campaña podría durar varios días. Además, las mismas fuentes habrían confirmado que se ha tratado de "decenas de ataques" y que "se están llevando a cabo con aviones desde bases y portaaviones en todo Oriente Medio".

