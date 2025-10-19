Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego al atacar posiciones en Rafah

Hamás afirmó este domingo que mantiene su compromiso con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, tras escaramuzas con el Ejército israelí en Rafah, al tiempo que acusó a Israel de violarlo, según informa EFE.

"La ocupación sionista continúa infringiendo el acuerdo y buscando pretextos infundados para justificar sus crímenes", declaró el líder de Hamás, Izzat al Rishq, en un comunicado publicado en el canal oficial de Telegram.

"Los intentos de (Benjamín) Netanyahu de eludir y renegar de sus compromisos se producen bajo la presión de su coalición extremista y terrorista, en un intento de evadir sus responsabilidades ante los mediadores y garantes", añadió.

La Fuerza Aérea israelí atacó posiciones en la zona de Rafah, en el sur de Gaza, tras un presunto ataque de milicianos contra fuerzas militares desplegadas en ese punto, según confirmó a EFE una fuente local en el lugar.

De acuerdo con una fuente del brazo armado de Hamás, el grupo habría iniciado una operación en Rafah para eliminar a Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como las 'Fuerzas Populares'.

Sin embargo, soldados israelíes intervinieron para apoyar a Shabab, lo que desató un intercambio de ataques y provocó la explosión de una excavadora militar israelí.

Por su parte, una fuente militar dijo que milicianos de Hamás habían atacado a las fuerzas israelíes más allá de la denominada 'Línea Amarilla' (donde se mantienen tras su repliegue de las principales urbes), con el uso de un lanzagranadas y el disparo de un francotirador, según un comunicado.

La fuente calificó estos ataques, en una zona controlada por Israel al este de la 'Línea Amarilla', de "una violación del alto el fuego" que entró en vigor el pasado viernes día 10.