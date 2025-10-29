El huracán Melissa arrasa Jamaica y se debilita hasta categoría tres a su llegada a Cuba

El huracán Melissa tocará tierra pronto en la costa sur del este de Cuba como un huracán mayor de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y con carácter "extremadamente peligroso", según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé lluvias y vientos destructivos de unos 205 kilómetros por hora.

En su trayectoria, Melissa se mueve sobre el este de Cuba hasta esta mañana para continuar a través del sureste o centro de las Bahamas a última hora de este miércoles; A las Bermudas está previsto que llegue el jueves por la noche, según el último boletín del NHC, que también avanza que el centro del huracán se mueve a 16 kilómetros por hora.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 205 km/hora con ráfagas más altas al tratarse de un huracán de categoría 3; En la Bahía de Guantánamo, Cuba, se ha informado recientemente de un viento sostenido de 38 mph (61 km/h) y una ráfaga de 69 mph (111 kilómetros por hora).

La advertencia de huracán está vigente para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, y se ha advertido a los residentes de Cuba buscar refugio seguro de inmediato.

Asimismo, está en alerta el sudeste y centro de las Bahamas y Bermudas, dónde se insta a organizarse para proteger la vida y la propiedad con urgencia.

Melissa arrasa Jamaica

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró este martes el país como "zona catastrófica", tras el impacto del huracán Melissa de categoría 5 que disminuyó a 4, horas después de tocar tierra en Westmoreland, localidad ubicada en el suroeste.

La declaración se realizó en virtud de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, según un comunicado de la oficina del primer ministro.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS, en sus siglas en inglés), más de 530.000 clientes, alrededor del 77 %, se encuentran sin servicio eléctrico en el país.

Please give any prayers for Jamaica 🇯🇲🙏



Hurricane Melissa, one of strongest landfall hurricanes in world history with winds up to 180 mph and gusts reaching 225 mph is devastatingly destroying everything 💔



At a loss for words at this point.



Stay safe, Jamaica. ❤️🙏#Prayers… pic.twitter.com/HXWPPcZpUI — Svrge 👑 (@kingsvrge_) October 28, 2025

Por su parte, Desmond McKenzie, el ministro jamaicano de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres, lamentó en una rueda de prensa que se reportaron inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras.

Hasta ahora, los municipios con mayores daños son Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, donde muchas comunidades siguen aisladas y las carreteras están intransitables.

McKenzie describió la devastación en Saint Elizabeth como "extensa", informó de que "varias familias" quedaron atrapadas en sus hogares en Black River y los equipos de rescate tienen dificultades para llegar a los residentes afectados debido a las peligrosas condiciones.

El ministro recalcó que no podía proporcionar detalles específicos sobre la magnitud de los daños causados por el huracán, ya que las evaluaciones apenas están comenzando.

Además, McKenzie agradeció al Cuerpo de Bomberos de Jamaica y a la Fuerza de Defensa de Jamaica su ardua labor para ayudar a los residentes durante la jornada y confirmó que hay más de 800 refugios abiertos y que 382 de ellos albergaban a casi 15.000 personas en toda la isla.

Del mismo modo, el ministro de Industria de Jamaica, Aubyn Hill, emitió una orden comercial de emergencia para evitar la especulación con los precios y salvaguardar los suministros esenciales.

"Debemos seguir manteniendo de forma proactiva la estabilidad, protegiendo a los consumidores y evitando cualquier tipo de explotación en un momento en el que los ciudadanos están asegurando sus suministros de alimentos, agua y otros productos. Estas órdenes proporcionan al Gobierno las herramientas necesarias para seguir gestionando nuestra respuesta al huracán Melissa", explicó Hill.

Las autoridades jamaicanas informaron de que Melissa provocó daños en seis hospitales y dejó carreteras inundadas, postes de luz y árboles caídos, según datos preliminares.