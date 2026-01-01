Indonesia extiende tres días más la búsqueda de la familia española

Las autoridades de Indonesia decidieron este jueves extender hasta el domingo las labores de búsqueda de los tres españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico el pasado viernes en aguas del este del país.

"La búsqueda se extenderá durante tres jornadas", declaró a EFE Budi Widjaja, quien asiste a la familia de los desaparecidos, tras una reunión del operativo.

La decisión fue tomada tras analizar los datos recabados durante las siete jornadas de la misión, el mínimo estipulado por ley, entre ellos los patrones de las corrientes submarinas de la zona de búsqueda acotada.

El miércoles, el embajador de España en Indonesia, Bernardo de Sicart Escoda, solicitó en una carta dirigida a las autoridades del país asiático extender la búsqueda de los tres españoles sin localizar.

"Esto será de gran ayuda para las familias de los supervivientes, que tienen puestas sus esperanzas en encontrar los cuerpos después de la terrible conmoción que han vivido", apuntó el embajador en la misiva dirigida a la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (BASARNAS).

El jefe de la delegación diplomática agradeció en el texto el esfuerzo de los equipos de búsqueda.

"Después de varios días (de búsqueda de víctimas), me gustaría pedirles que continúen los esfuerzos hasta que se encuentren los cuerpos", remarca la solicitud, que no estipulaba un plazo.

Al operativo de este jueves, en el que se recogieron unas cuerdas que supuestamente pertenecen al navío accidentado, se unieron algunos miembros de la familia de los desaparecidos, acompañados del encargado de negocios de la embajada, Fernando Burgos, quienes viajaron a la zona de búsqueda en un barco policial.

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30 hora local del viernes (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas.

Cuatro miembros de una familia española, desaparecidos en un naufragio en Bali Ver más

De los 11 pasajeros que viajaban en el barco en el momento del accidente, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada hace tres días.

Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.